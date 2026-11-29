"No hay mejor regalo que un libro", afirmó la reina Camila, esposa del rey británico Carlos III, en una carta abierta dirigida al Reino Unido, en la que avisa de que los niños se están "perdiendo la alegría y la magia" de la lectura.

En la misiva divulgada este domingo, la reina consorte, de 79 años, resalta que la lectura debería estar al alcance de todos los pequeños para que sea un hábito que perdure toda la vida.

Camila dio a conocer la carta después de que un nuevo estudio de la Fundación Nacional para la Alfabetización (NLT, en inglés), organización benéfica dedicada a mejorar la habilidad para la lectura, escritura y expresión oral de los menores, reveló que uno de cada once niños y jóvenes no tiene un libro propio en casa.

Situación en el Reino Unido

"Me entristece profundamente que estos niños no solo se pierdan la alegría y la magia de dejarse llevar por un cuento, sino todas las posibilidades que un amor por la literatura, cultivado a lo largo de toda la vida, puede abrir", escribió Camila, cuya carta es vista como una forma de mensaje navideño.

Resaltó que muchos adultos en el Reino Unido aún tienen dificultades con la alfabetización básica, "lo que repercute en aspectos que van desde la confianza en uno mismo y el bienestar personal hasta las oportunidades en la vida cotidiana".

La reina subrayó, además, que leer un libro permite también la participación de padres, abuelos o docentes, y que, desde su infancia, siempre consideró que "no hay mejor regalo que un libro".

"Me entristece profundamente que estos niños no solo se pierdan la alegría y la magia de dejarse llevar por un cuento, sino todas las posibilidades que un amor por la literatura, cultivado a lo largo de toda la vida, puede abrir" La reina Camila “

"Porque, aunque todos sabemos que los más jóvenes pueden comportarse, en ocasiones, como 'criaturas imposibles', la lectura es un regalo que debería estar al alcance de todos los niños", indicó la reina.