El Gobierno británico estudia cobrar una tasa adicional a los usuarios de plataformas de streaming para financiar la radiotelevisión pública BBC. ( AFP )

Los usuarios de plataformas como Netflix tendrán que pagar una tasa anual obligatoria para financiar la BBC, la radiotelevisión pública británica, aunque no vean sus programas, como parte de una iniciativa del Gobierno del Reino Unido, según informa este domingo el semanario The Sunday Times.

Quienes tienen Amazon Prime Video, Disney+, Discovery+, Paramount+, NOW y HBO Max también tendrán que pagar esta tasa, además de sus suscripciones, conforme a una reforma que espera anunciar antes de fin de año la ministra de Cultura, Lisa Nandy.

La tasa que se paga para financiar la BBC asciende a 180 libras (214 euros) anuales, una cifra superior a las 95 libras (113 euros) que cuesta la suscripción básica anual a servicios como Netflix o Amazon Prime.

Se espera que, a raíz de estas reformas —que entrarían en vigor, como muy pronto, en 2028—, millones de hogares británicos adicionales se vean obligados a pagar este gravamen.

Los usuarios de YouTube y de redes sociales como Instagram o TikTok estarán exentos del pago de esta tasa, que tampoco se aplicará a la radio de la BBC ni a su sitio web de noticias.

La estabilidad financiera de la BBC

Según pudo saber el semanario, el argumento del Gobierno reside en que esta reforma del sistema de financiación es necesaria para garantizar la estabilidad económica a largo plazo de la corporación británica.

En los últimos años, la cadena ha sufrido un descenso notable en el número de hogares que abonan la tasa, lo que le ha obligado a suprimir miles de puestos de trabajo y ha planteado dudas sobre su viabilidad financiera a largo plazo.

"La BBC es un activo nacional vital. Si no hacemos nada, las únicas opciones son una muerte lenta o una muerte rápida. Para que sobreviva, hay que dotarla de una base financiera sólida. Eso es lo que hemos decidido hacer", dijo al rotativo una fuente del Gobierno.

Altos ejecutivos de servicios de streaming, por su parte, han advertido de que la medida podría provocar que los usuarios cancelen sus suscripciones, lo que a su vez llevaría a las empresas a reducir sus inversiones en el Reino Unido.