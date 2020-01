Adrián Lastra: “Por primera vez en mi vida estoy al volante de mi carrera”

El actor español Adrián Lastra sigue a la conquista de América, esta vez buscando enamorar a los que hablan español en Estados Unidos con “Mira Quién Baila All Stars”, el concurso de danza de la cadena Univision que lleva 10 años en el primer lugar de sintonía los domingos en la noche.

“Por primera vez en mi vida he querido coger yo el volante de mi carrera”, dijo Lastra en una entrevista con Efe en un descanso de los que describe como “intensos ensayos” de “Mira Quién Baila” (MQB).

“Hay veces que cuando estás en este negocio no llevas tú el volante. Lo llevan otras personas. Tú dices: ‘quiero llegar a ese sitio’, pero ellos te dicen por dónde ir”, añadió.

Esta vez el artista de 35 años decidió que le “apetecía mucho” vivir esa experiencia, que no solo representa su primer trabajo en la televisión estadounidense, sino su debut en las producciones de “reality”, algo que le ha llenado de nervios inesperados.

“Son muy diferentes a lo que sientes cuando estás ante la cámara haciendo ficción, porque no eres tú. Es un personaje. Pero aquí eres tú, es Adri el que está sobre el escenario”, explicó y confesó que al ver las luces, las cámaras, todo lo que le rodea en los ensayos y galas de MQB hay dos personas que siempre le vienen a la mente.

“¡Si mi madre y mi padre viesen esto!”, aseguró. “No paro de pensar en ellos. En mi familia. Les fascinaría estar aquí conmigo. Se morirían de la ilusión, de la alegría”, dijo.

El miedo de su papá a subirse a un avión puede que haga imposible que viva la alegría de que le acompañen, pero dice que lo compensa con el apoyo de su pareja, la modelo española Clara Chaín, quien se mudó con él a Miami donde están los estudios de Univision.

Con esta relación nueva -la presentó en las redes sociales en noviembre del año pasado- y compromisos profesionales importantes, la oferta de la cadena estadounidense para que se sumara al elenco de uno de sus programas bandera requirió pensarlo bien.

“Cuando me llamaron a ‘Mira Quién Baila’ yo estaba haciendo una obra de teatro en Madrid que se llama ‘Perfectos desconocidos’ y me dije: ‘yo no puedo perder esta oportunidad’”, recordó este artista conocido en el continente americano cuando la serie “Velvet”, en la que interpreta a Pedro Infantes, llegó a Netflix.

“Lo hablé con los productores y directores y les dije: ‘yo sé que les voy a hacer una mala jugada ahora mismo, porque me tengo que ir en un mes, pero es una oportunidad que no puedo dejar escapar’”, indicó.

Así que a finales de este diciembre cruzó el Atlántico y se preparó para vivir en Miami un tiempo indeterminado para participar en el programa, que dura ocho semanas y en el que desde este domingo comenzaron a eliminar concursantes.

Hasta ahora, el actor ha participado en dos galas y ha quedado en el grupo de los “salvados”, es decir quienes lo han hecho mejor.

En uno de los dos números del domingo pasado bailó con una compañera sorpresa: Marta Hazas, la Clara Montesinos de “Velvet” con la que lleva trabajando seis años y que le valió aplausos y hasta ovaciones de pie.

Productores y bailarines consultados por Efe coinciden en afirmar que Lastra tiene casi todo lo que hace falta para ganar. Dijeron que su talón de Aquiles podría ser que muchos en EE.UU. no lo conocen y para mantenerse en la competencia hace falta el voto del público.

Además de “Velvet” y “Velvet Collection” su cara solo ha aparecido en algunas películas españolas en Netflix, como “Toc Toc” (2017) y la primera cinta producida por William Levy: “En brazos de un asesino” (2019).

Ante esto, Lastra reconoció que puede llegar a ser un problema, aunque está convencido de que no es tan serio como algunos creen.

“Aquí me reconocen más que en España”, se arriesgó a decir. Desde personas que han atendido a su novia en peluquerías, hasta los guardias del Servicio de Inmigración donde tramitó sus documentos supieron quién era y hasta le mencionaron el nombre de su personaje, reveló.

“Yo creo que si lo hago bien en las primeras galas y llego hasta el ‘show’ en el que el público vota, a lo mejor ya le he dado el cariño necesario a la gente para obtener sus votos a la hora de ganar”, indicó, aunque subrayó que “nadie gana en el arte”.

Lastra también había pasado una temporada en Hollywood, pero aprendió que es un mercado “al que no se llega solo tocando la puerta” y, aunque no ha abandonado la meta de hacer alguna gran producción de cine desde allí, prefiere ahora prepararse mejor en todo sentido, comenzando por el inglés.

Indicó que ya está barajando algunos proyectos en Estados Unidos, España y América Latina, pero prefiere mantenerse concentrado en el presente, pues así como los nervios son nuevos, también la inversión física y emocional.

Para demostrarlo, este lunes Lastra comenzó con este mensaje en sus redes sociales: “Una semana muy complicada.... con muchas dudas en mi cabeza diciéndome constantemente ‘no lo estás haciendo bien...no lo estás haciendo bien (...)’. Gracias a la vida por dejarme hacer algo que tanto me apasiona... BAILAR e INTERPRETAR sin tener que soltar una sola palabra por mi boca”.