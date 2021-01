$!Amelia Vega revela el nombre de su hija

La ex Miss Universo 2003, Amelia Vega, encantó a los seguidores con un imagen de su hija acabada de nacer y sosteniéndola en sus brazos. Al lado estaba el padre, el jugador de la NBA, Al Horford.

El cuarto retoño de Amelia es un niña. Ha sido nombrada Nova Horford Vega y nació el 15 de enero, así lo dio a conocer su madre en su cuenta de Instagram.

"Nova Horford Vega1/15/2021. No existen palabras terrenales para expresar mi gratitud con Dios ante el hermoso regalo de la vida que hoy por su gracia vivimos. Es simplemente indescriptible la habilidad de el corazón de una madre crecer con la llegada de otra cría . Llevas tan poco aquí y desde que te vi la verdad no me pudiera imaginar nuestras vidas sin ti.#BabyNova #Baby4 #PartyOf6 #LaGloriaADios", escribió la modelo.

Amelia también ha causado sensación por su imagen rozagante al dar a luz.

"Amelia, mujer que hasta después de parir es linda. Felicidad por tu bendición", dijo la usuaria @teshymosquea. "Y cómo una mujer puede salir tan bella de un parto", fue otro de los comentarios similares.

La comunicadora y madre Iamdra Fermín compartió de forma cómica un collage de la foto de Amelia y al lado una de ella al convertirse en madre y le dijo: "Amelia, tu ta' abusando. Dos mujeres recién paridas bellísimas".

Hace unos días, Vega compartió varias fotografías junto a su esposo y otros hijos en la que anunciaba que ya estaban esperando a la bebé.

Se recuerda que en noviembre de 2020, a través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, la pareja compartió con sus seguidores fotografías de la celebración de su fiesta para desvelar el sexo de su cuarto retoño, y la espuma rosada, indicó que será una niña.

Vega dio a conocer la noticia de su cuarto embarazo el 23 de julio en su cuenta de Instagram, con una fotografía de sus tres hijos, Ean, Alía y Ava, portando carteles que anunciaban el nuevo miembro de la familia.

Amelia comparte divertidos momentos con sus hijos Ean, de 5 años; Alía, de 3 años y Ava Amelia, que cumplió dos años el pasado 11 de julio.