$!Amputan parte del pie al comunicador Nelson Javier el Cocodrilo

A continuación el mensaje integro de su hijo

Hola.

-

Hoy he querido hacer público el estado de salud actual de mi padre Nelson Javier, con esto busco evitar que no surjan versiones incorrectas y a la vez que sus seguidores estén al tanto acerca de el, sin versiones diferentes ni dadas al público por sensacionalistas que viven del LIKE.

-

Como ya habíamos informado; Ayer Lunes 30 de septiembre papi fue sometido a una cirugía de su pie derecho en busca de corregir su salud. Hace un tiempo a papi le fueron amputados dos dedos del pie y las consecuencias de esto han sido: 1- Que no tenga estabilidad al caminar 2- Que el pie izquierdo le haga más presión arriesgándolo a sufrir una factura igual que el derecho. 3- Su pierna se dobló un poco haciéndolo dependiente de una bota terapéutica.

-

Llevándonos de estudios y de las excelentes atenciones de su médico el Dr. Castillo, como también del Dr. Cruz Jiminian. LA FAMILIA en conjunto con los doctores hemos decidido que en vez de ser una operación de corrección del hueso doblado, se ampute parte del pie, (NO DE LA PIERNA) procedimiento que se realizó con éxito, esto hará un mejoramiento de su calidad de vida en más de un 85% utilizando una pequeña prótesis cuando concluya el proceso de recuperación que durará casi 3 meses.

-

Buscamos que papi pueda caminar sin ser dependiente de unas botas con la implementación de este mecanismo y pueda realizar su vida con normalidad ya que su diabetes está totalmente controlada y por eso ahora los procesos quirúrgicos son de mejorar la calidad de vida, no de recaídas o retrocesos.

-

Quiero que sepan que el está estable y tranquilo. Esta decisión fue analizada y decidimos cómo familia realizar este proceso ya que su circulación de sangre es buena y abundante lo cual para un diabético es un resultado SATISFACTORIO y muy POSITIVO.

-

Por último; sus oraciones son importantes. Y dejo claro... NO HAY RETROCESO, no hay recaídas, no hay deterioro de su SALUD. Estamos buscando mejorar su calidad de vida y si lo ideal es este procedimiento para que BRINQUE, BAILE Y CAMINE SIN DEPENDENCIA DE NADA, pues ¡MANOS A LA OBRA!.

-

La familia JAVIER BEARD Estamos confiados en Dios y sumamente tranquilos.

-

Bendiciones.