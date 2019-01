Andrés García revela que el padre de Luis Miguel le pidió ayuda para asesinar a su madre

“Efectivamente, Luisito (el padre de Luis Miguel) sí me pidió que viniera a España, que tenía un problema muy serio...y no, el problema era el que quería matar a Marcela... me dijo ayúdame a matar a Marcela”, reveló el actor dominicano naturalizado mexicano Andrés García al programa de televisión Un nuevo día que se difunde por Telemundo.

El actor de 77 años de edad, sostuvo que cuando se enteró de la desaparición de Marcela Basteria ocurrida en 1986, no puso en duda la responsabilidad de Luisito Rey, que fue mánager de Luis Miguel.

“El que dude que él fue, está mintiendo, eso está más claro que el agua”, señaló actor, quien además reconoció ser consumidor de la cocaína, no así de la marihuana porque le provocaba vómitos.

“Conozco muy bien la cocaína... la marihuana no porque me hacía vomitar. En el momento en que yo noto que una droga me empieza a ser necesaria me dije...Párale, respétate”.

El actor concedió una entrevista a la periodista Ydaly Ferra en su residencia de Acapulco, México.