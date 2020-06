$!Anne Carson, la poeta que 'se gana la vida enseñando griego antiguo'

'Nace en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo'. Es la breve biografía que, por contrato, aparece en los libros de la reservada poeta Anne Carson, Premio Princesa de Asturias, cuyos editores en español alaban su precisión en el lenguaje poético y su 'excelencia' helenística.

Carson (Toronto, 1950), una de las grandes favoritas al Nobel de Literatura 2019, obtuvo este jueves el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. Ensayista, traductora, poeta y profesora, es reticente a que hablen sobre su vida privada, que guarda celosamente, y de la que apenas da datos biográficos en sus libros.

Así lo explican las editoriales Lumen y Vaso Roto, que publicaron varias de sus obras en español.

'Nada de premios, nada de sus obras, nada. Es decirte, agarra este libro y juzga el libro, no a la autora', dice a Efe María Fuentes, de Vaso Roto, al igual que María Fasce, directora literaria de Lumen: 'así podemos concentrarnos solamente en su obra'.

Fue la editorial Lumen la que publicó en 2003 'La belleza del marido', una de sus obras más importantes, que aparece con el subtítulo 'Un ensayo narrativo en 29 tangos'.

Un libro que se reeditó recientemente, en 2019, con la nueva traducción del director de la colección de poesía de Lumen, Jaume Andreu, que a lo largo de los años, explica a Efe, fue admirando cada vez más la obra de la poeta canadiense, 'siempre con mucha curiosidad y muchísimo respeto'.

Para Andreu, Carson es una de las poetas que más contribuyó a la renovación del lenguaje poético en el mundo anglosajón: 'me parece que es una intelectual muy rigurosa y una helenista excelente. Una poeta que ha llevado a cabo una extraña combinación en su obra de poesía, traducción y ensayo'.

En la obra de Carson y, en concreto en 'La belleza del marido', Andreu encuentra mucha valentía ya que tiene 'la capacidad de hablar de su condición de mujer, sin subterfugios ni maquillajes ideológicos prefrabricados. Lo que significa ser mujer, enamorarse de un hombre y todo lo que suele entrar en juego en esas relaciones de deseo y en particular de un matrimonio'.

Esta obra es para su traductor, 'una de las reflexiones más inteligentes sobre el matrimonio, sobre las relaciones y la experiencia amorosa en general' que encontró.

A veces Carson dice que no se considera poeta, recuerda Andreu y quizá es porque cree que su lenguaje transparente no tiene 'vuelo lírico'. Y es que la canadiense hace 'un experimento curioso entre la prosa ensayística y la dramatización poética' pero, insiste, es una extraordinaria poeta.

Sus textos no son fáciles de traducir porque Carsson es una escritora muy consciente del lenguaje: 'Es una gran helenista, una gran clasicista y está acostumbrada a jugar con el peso de las palabras y con la ambigüedad. Hay que ir con mucho cuidado porque en cada verso hay muchas interpretaciones, ecos intertextuales y juegos'.

La fusión entre su cultura clásica y lo contemporáneo y la sensibilidad es lo que admira en la poesía de Carson la editora de Vaso Roto, que publicó cinco de sus obras en español.

Pero no solo en sus poemas sino también en su prosa, como ocurre con 'Tipos de agua', sobre el peregrinaje que hizo por el Camino de Santiago (ruta que transcurre por el noroeste de España), en el que, en forma de diario en 40 capítulos muestra 'imágenes poderosisimas en una prosa poética maravillosa'.

Su lenguaje es conciso, con poemas breves y en ellos busca siempre la palabra más precisa, señala María Fuentes, que destaca también el extraordinario helenismo de sus textos, fruto de su formación clásica y por ser traductora.

Así, en 'Si no al invierno', Annne Carson recoge los fragmentos de los poemas de Safo (630 a. C.), los traduce y los reinterpreta acercando sus pensamientos sobre el amor, el deseo, el matrimonio, el exilio, y muchos otros aspectos de la condición humana. Y es que la poeta realizó su tesis doctoral sobre Safo en 1986 con el título de 'Eros the Bittersweet'.

Otro ejemplo de su precisión es 'Nox', un epitafio a la muerte del hermano de Carson, que falleció en Dinamarca en extrañas circunstancias y cuyos restos acudió a recoger.

A través de un poesía en latín de Catulo a la muerte de un hermano, la canadiense traduce cada palabra y escribe un poema de cada una de ellas explicando lo que siente sobre la muerte de su propio hermano.

Por eso, la editora de Vaso Roto sostiene que la poesía de la galardonada con el Premio Princesa de Asturias se basa en el valor y en los múltiples significados de cada palabra. Una obra que, por eso, admite todo tipo de lecturas a toda clase de niveles.

Sus editores en español confían en que tras el galardón otorgado este jueves en la localidad española de Oviedo, que se suma a otros como el T.S. Eliot de poesía, el Lannan, el Pushcart, el PEN Award for Poetry in Translation y Griffin Poetry Prize, Anne Carson sea la ganadora del próximo Nobel de Literatura.