$!Bebé de Zeny Leyva es dado de alta

Luego de que la presentadora de televisión y actriz cubana, residente en el país desde niña, Zeny Leyva, anunciara en sus redes sociales que su hijo recién nacido, Gonzalo, estuviera pasando por una situación de salud y ser hospitalizado, hay buenas noticias.

La criatura fue dada de alta y se encuentra en buen estado de salud.

"¿Adivinen quién regresó a casa? Solo puedo decir: ¡gracias Dios mío! Estoy que no quepo de felicidad, mi príncipe está sano, fuerte y feliz de pasar ‘25 horas al día, vida mía, y 8 días a la semana si te da la gana’ con mami. Siento un bálsamo de paz y amor en mi corazón, la sonrisa no se me apaga, mis ojos no dejan de mirarlo", escribió Leyva con varias fotografías junto a Gonzalo y con el equipo médico.

La también youtuber agradeció al personal médico que estuvo al cuidado del infante. "Fue una linda despedida en la clínica junto a parte de los ángeles de Gonzalito @mayrarinaldo @maite_aquino y @dalmaygr. Gracias mi Dios! Gracias, gracias, gracias! Y gracias a tooooodos ustedes por taaaantos mensajes lindos, por sus oraciones, por darme aliento, por su empatía y respeto", agregó.

Hace poco, Zeny Leyva reveló que su bebé, que nació el 24 de julio (por parto normal), fue diagnosticado con una sepsis (infección en la sangre) a los tres días de su nacimiento, razón por la cual tuvo que dejarlo al cuidado de médicos.

Ella narró los momentos de angustia que vivió, al ver cómo su bebé “iba disminuyendo su capacidad de succión, no tenía fuerzas ni interés y empecé a extraerme la leche para dársela con jeringa, pero ni así, no se alimentaba bien, y siempre estaba débil”.

La recordada presentadora de "Sabado Chiquito de Corporán" es madre de Amira, que nació en el año 2018 en el vehículo, porque no le dio tiempo llegar al hospital. El parto se produjo en el elevado de la Kennedy con Lincoln.

Zeny Leyva y su esposo Alexander Hernández contrajeron matrimonio el 14 de marzo del 2013.