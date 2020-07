$!Bob Dylan: sesenta años de carrera, un Nobel y música para la eternidad

on apenas 14 años, el joven Zimmerman se hizo con su primera guitarra e influenciado por la música de Little Richard, Elvis Presley o Johny Ray, formó parte de diferentes bandas de rock and roll mientras estudiaba en el instituto.

Con apenas 14 años, el joven Zimmerman se hizo con su primera guitarra e influenciado por la música de Little Richard, Elvis Presley o Johny Ray, formó parte de diferentes bandas de rock and roll mientras estudiaba en el instituto.

El Nobel se sumaba a otros premios importantes que ya le habían sido concedidos, entre ellos el Pulitzer. El autor de himnos como “Blowing in the wind”, “Mr. Tamburine man”, “Like a Rolling Stone”, “Masters of War” o “The times they are changing”, entre otros reconocidos y alabados títulos, parece huir de la fama y de la leyenda de culto construida a su alrededor. En cuanto a su vida personal, Dylan es un gran defensor de su privacidad.

Una de sus primeras relaciones conocidas fue la que mantuvo con Susan Rotolo a principios de los sesenta. Con ella aparecía de la mano en la carátula de “The Freehweelin’ Bob Dylan”, el segundo álbum de estudio.

Según la revista Rolling Stone, Rotolo fue la musa de temas como “Boots of Spanish Leather” y “Don’t think twice, it’s all right”, y un factor fundamental en el despertar político de Dylan.

La relación acabó en 1963, según contó ella, porque no podía lidiar más con todo lo que suponía vivir con Dylan, incluyendo los rumores que apuntaban a que él mantenía un romance con Joan Baez.

Dylan y Baez, de hecho, fueron pareja durante un tiempo, hasta 1965. Ese mismo año, en noviembre, él se casó con Sara Lownds, una amiga de su representante, con la que tuvo cuatro hijos, más uno que aportaba ella de una relación anterior. Una docena de años después, en 1977, se divorciaron.

En 1986, Dylan volvió a contraer matrimonio con una de sus coristas, Carolyn Dennis, con la que tuvo otra hija. Ambos mantuvieron su relación y el fruto de ella en secreto durante años.

CURIOSIDADES ALREDEDOR DE UN MITO

Según el sitio de la cadena pública canadiense, entre Zimmerman y Dylan, el intérprete utilizó otros nombres artísticos. Por ejemplo, mientras tocó el piano para Bobby Vee, antes de que su carrera despegara, se hizo llamar Elston Gunn. También respondió a los nombres de Blind Boy Grunt, Robert Milwood Thomas o Boo Wilbury.