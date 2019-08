Carlota Carretero, imponente y arrojada en “La Magdalena”

“Me llamo María: me llaman La Magdalena”, “Yo no sabía que otro había amado a Juan antes de que yo lo amara, antes de que él me amara a mí; yo no sabía que Dios era el remedio que buscan los solitarios”; “Seducir a Dios era quitarle a Juan su porte de eternidad”, y “Dios no me ha salvado ni de la muerte, ni del mal, ni del crimen, pues gracias a ellos nos salvamos. Me ha salvado tan sólo de la felicidad”, fueron parte de los parlamentos del texto original con marcados gestos que merecieron aplausos de pie frente a una actuación pausada, pero a la vez imponente de Carlota Carretero.

Vea también: Carlota Carretero será “La Magdalena” en la Sala Ravelo

Al terminarse la función estreno este viernes 2 de agosto, la primera actriz agradeció al público y a las personas claves que la ayudaron con el personaje, del que tuvo que valerse de clases de yoga y de teatro de La India.

Guillermo Cordero, emocionado, valoró: “Con toda certeza, yo creo que no pudiera haber sido otra actriz que hiciera el papel de Magdalena. Creo que esta actuación va a pasar a la historia”.

La pieza teatral con una duración de una hora dejó con ganas de más.

El equipo técnico lo conformó Bienvenido Miranda en las luces, Camilo Landestoy en la asistencia de dirección, Renata Cruz en el vestuario, la escenografía concebida por Guillermo Cordero fue trabajada por Carlos Ortega y el artista Jonathan Klembert tuvo a su cargo la creación de la legendaria cabellera de Magdalena.

La pieza sigue en escena hasta el 18 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional.