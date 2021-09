$!Christina Applegate, la actriz que conquistó los noventa

“Oh, recuerdo que tres semanas después de mi mastectomía, creo que estaba en el programa de Oprah, y estaba realmente animándome a mí misma en ese momento. Dije: ¡Oye, voy a tener los pechos más alegres en la sala de enfermería! O algo por el estilo”, comentó a la revista sobre la mastectomía. “Y luego comienzas a vivir con esos senos y es tu recordatorio todos los días de lo que te pasó, desafortunadamente, y es una parte de cuerpo que ha cambiado drásticamente y aceptar eso a veces es difícil”.

A raíz de aquella experiencia, la actriz supo que existía en su ADN una mutación en los genes que indican una susceptibilidad mayor a la de la población femenina en general de padecer cáncer de mama y ovario, conocidos como BRCA. “Hace dos semanas, me extirparon los ovarios y las trompas de Falopio. Mi prima falleció de cáncer ovárico en 2008. Yo podía prevenir eso. Así es como he tomado control de todo. Es un alivio. Eso es una cosa menos sobre la mesa. Ahora, esperemos que no me atropelle un autobús”, dijo a Today en 2017.

La actuación ha estado presente durante la mayor parte de la vida de Applegate. Nació en Hollywood; su madre, Nancy Priddy, era actriz y cantante y su padre, Robert, era productor musical. Cuando aún era muy pequeña, sus padres se separaron. Su primera aparición televisiva fue a los tres meses, en “Days of Our Lives”, en los brazos de su madre, según la revista People. A esa misma edad, tuvo su primer trabajo pagado de interpretación en un anuncio de biberones.