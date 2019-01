Ciudad Colonial, ¿oportunidad para FIL?

Los visitantes

Para personas que aseguraron visitar la Feria Internacional del Libro, y que fueron consultados por DL, el transporte también es visto como el mayor contratiempo en la Ciudad Colonial, y sugirieron como mejor opción el Parque Iberoamericano, donde se encuentra el Conservatorio de Música.

“Si habrá logística eficiente para que se haga allí, sí. Si será lo mismo de siempre, no. ¿Por qué no contemplaron el Parque Iberoamericano, donde se hacía antes?”, dijo Joan Guerrero.

Mientras que el abogado Eduardo León apunta que “la zona es también una zona residencial, con dificultades para el parqueo en días normales y con una vida nocturna que se vería afectada con las casetas y la basura que la FIL genera. Prefiero el parque iberoamericano”.

De igual manera se expresa el dramaturgo y actor Reinaldo del Orbe. “Como asiduo a la Zona te puedo decir que hay un terrible problema de parqueos, eso no hay logística que lo gestione. Si en la Máximo Gómez no hay parqueos cerca y hay tapones cuando hay Feria, imagínate en la Zona que con cada Noche Larga de Museos se vuelve un caos”.

No obstante, para la socióloga Jenny Torres ve la mudanza de la FIL a la Ciudad Colonial como “interesante”. “Podría hacer incluso que se integren espacios culturales existentes en la zona como parte del montaje. Hay muchos espacios exquisitos que permitirían aprovechar puestas en escenas no tradicionales y que podrían impulsar la economía del lugar. Es un desafío en muchos aspectos, ya con la Plaza de la Cultura hay un “know how”, pero valdría la pena el intento. Me lo imagino y me encanta.