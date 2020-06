$!Clarissa Molina incluida en la revista Forbes como “joven promesa latina de las inversiones”

La modelo y presentadora de Univisión, Clarissa Molina, sigue dando pasos importantes en su carrera. La ex Miss República Dominicana Universo ha incursionado en el negocio de las bienes raíces y ha sido reconocida por la revista Forbes como una “joven promesa latina de las inversiones”.

En el artículo de Forbes Three Ways To Make Money Even During A Recession (Tres formas de ganar dinero incluso durante una recesión), escrito por Gabriela Berrospi, miembro del Consejo de Forbes, la experta incluyó a la dominicana y citó sobre ella: “Otra mujer en mi comunidad con la que hablé sobre este tema es la anfitriona de Univisión, Clarissa Molina, quien comenzó a comprar propiedades en los últimos años en Miami. La diferencia es que ella vive en uno de ellos mientras alquila el segundo para obtener ingresos”.

Clarissa Molina compartió la noticia en sus redes sociales y agradeció el gesto de la revista al calificarla como ejemplo siendo una mujer joven en el negocio de las bienes raíces.

“Me gustaría hacer un paréntesis y compartir esta alegría con ustedes y de una forma u otra servir de inspiración. Estoy sumamente honrada de haber sido nombrada en esta prestigiosa revista @forbes como ejemplo siendo una mujer joven, como podemos ir sembrando semillas ahora y en un futuro ver los frutos. En mi caso he elegido bienes raíces cuando he tenido la oportunidad de invertir, no significa que esté generando ganancias en estos momentos ni tampoco quizá por los próximos 3 o 5 años, pero en el momento justo podrás generar el ingreso para ti y tu familia y ofrecerles un buen futuro a tus hijos. Muchas gracias @gabywallstreet a seguir aprendiendo”, escribió en la publicación que acompañó de fotografías e invitó a leer el artículo.

Molina sigue destacándose como figura en la televisión hispana al ocupar la portada de los 50 Más Bellos de People en Español.

La revista destacó que este es el año de Clarissa Molina, quien sigue cosechando éxitos en El gordo y la flaca (Univision) y la película “Los leones”, la segunda parte de “Qué León” ya está en Netflix, donde comparte el protagónico con el reguetronero Ozuna.