$!Clauvid Daly, una miss que unos diseñadores no quisieron vestir por ser negra

Clauvid Daly tuvo que soportar que le llamaran “fea” y “haitiana” cuando se coronó reina de la belleza en República Dominicana, y luego, según reveló en una entrevista a Efe, le sorprendió que algunos diseñadores de renombre se negaran a vestirla para el Miss Universo por ser negra.

Ahora, la miss República Dominicana ha alzado su voz al enterarse de que algunas personas que la criticaron por su raza en su día se han sumado por “moda” al movimiento “Black Lives Matter”, y reflexiona sobre el hecho de que en su país se oculte el racismo y lo negro.

PREGUNTA: Explique por qué mostró su enfado en las redes sociales.

RESPUESTA: Yo me sentí impotente. Me sentí muy mal, porque amigos míos que tenían compañeros que me habían criticado por mi color de piel específicamente estaban apoyando, porque estaba de moda, el Black Lives Matter.

Para mí ese movimiento es más que moda, debería de marcar una diferencia en el mundo. Y me sentí muy impotente al ver que personas lo hacían por estar de moda, porque toca, porque “qué van a pensar de mí”. Y de eso no se trata, se trata de ver el cambio y de cambiar esa mentalidad que existe aquí en República Dominicana y en todo el mundo.

Me sentí muy impotente, me enojé y es eso lo que quise transmitir a través de esa publicación que yo hice en mi Instagram. Mi intención nunca fue promover el odio. Mi intención no fue causar más controversia, sino cambiar y dar cuenta a la población dominicana de que sí existe una mentalidad de “está de moda, yo lo voy a hacer” y mentalidad de racismo, porque aquí se oculta el racismo.

P: ¿El dominicano tiene consciencia de su raza?

R: Existe una creencia de que los dominicanos no son negros, sino que son morenitos claro. Que a mí siempre me causa mucha risa y mucha controversia, porque ¿qué es morenito oscuro y qué es morenito claro? Sino todos somos negros, de diferentes tonos de negro.

P: ¿Por qué en República Dominicana se duda de la nacionalidad y se llama “haitiano” a negros que alcanzan el éxito?

R: Ya es cultural, de hace mucho tiempo República Dominicana ha tenido líderes políticos que han incentivado que lo negro es malo. Nuestras madres..., se nos dice “hay que mejorar la raza”. En el sentido de que hay que casarnos con un blanco, hay que mezclarnos para que lo negro no se note. Morenito claro, morenito oscuro, ocultar lo negro.

Todo ese “bullying”, esa controversia con mi nacionalidad surgió con mi apellido y mi nombre, que es muy exótico. Clauvid Daly. Clauvid es una mezcla de los nombres de mis padres. Daly viene de Inglaterra. Mi familia es de San Pedro de Macorís y a San Pedro de Macorís emigraron muchos ingleses.

No solo me ha pasado a mí. También ha habido otras personas de color que, por ser negras, se ha creado toda una historia detrás de ellas, que se les ha hecho muy difícil llegar a la posición donde están.

P: ¿Las nuevas generaciones tienen la misma mentalidad?

R: Poco a poco se está haciendo un cambio. Los jóvenes ahora entendemos, ya estamos abrazando nuestra cultura de verdad. El pelo rizo se está volviendo común. Antes era muy raro. No te permitían entrar a discotecas, no te permitían entrar a restaurantes. Ahora se está aceptando poco a poco.

Líneas de cabello rizo están surgiendo. Y eso significa que poco a poco estamos ‘embracing’, abrazando nuestras culturas tanto africana, como española, inglesa, francesa... porque somos una mezcla de todos los colores. Entiendo que hay mucho trabajo por hacer.

Me sorprendo cuando entro a las redes sociales, cuando veo los comentarios de las personas que están tan ciegas a lo que está ocurriendo, a ellos mismos. Se están negando una cultura, sus raíces.

Después de mis comentarios en Instagram, hubo personas me dijeron que me callara, que yo callada estoy más bonita, que cuál es la necesidad de yo hablar. A todas esas personas que me están viendo, yo tengo una voz. Yo tengo el derecho a decir lo que está ocurriendo en mi país.

Y yo no voy a callar. Porque es importante que República Dominicana tenga ese cambio. Y yo me voy a responsabilizar para que eso ocurra.

P: ¿Cree que su triunfo en el Miss República Dominicana ha inspirado a jóvenes negras?

R: Siento que yo fui la imagen que faltaba dentro de la belleza, dentro de la moda. Cada vez que iba a colegios, porque yo doy charlas sobre el embarazo infantil en República Dominicana, cada vez que yo iba, había jóvenes que me decían que se dejaban el cabello rizado por mí.

Después de todos los ataques que recibí, pensaron que “si ella puede aguantar eso, porqué no yo”. Yo me sentí muy bien. De eso se trata ser una figura pública.

P: ¿Los ataques la hacen más fuerte?

R: Sí me han afectado. Durante el concurso, cuando esa ola de “bullying” pasó, me alejé de las redes sociales por completo.

Me quitaron los teléfonos, las computadoras, todo para poder prepararme para Miss Universe, para lo que de verdad quería hacer.

Ahora que sí tenía acceso a las redes sociales, yo misma decidí alejarme de todo porque afecta emocionalmente. ¿Si me hace más fuerte?, sí. Hay personas que me critican, pero están pendientes de mí. Hay que ver el lado positivo a todo.

P: ¿En el Miss Universo experimentó racismo?

R: Muchos diseñadores aquí en República Dominicana decidieron no apoyarme, por ser negra, porque pensaban que no podía llegar muy lejos allá (en el Miss Universo).

Yo esperaba tener más apoyo, quizás del pueblo también, pero de los diseñadores que sí podían ver que yo podía tener una oportunidad allá. Hubo diseñadores dominicanos reconocidos que no me apoyaron. De igual manera, sí hubo diseñadores dominicanos y extranjeros que sí estuvieron para mí.

Keyther Estevez, Distrito 79 y Douglas Tapia, de quien más ropa usé en Miss Universo. Cuando llegué, aliviada, ahora todo lo que había trabajado tenía que dar sus frutos. Yo me lo gocé.

Claro, competir por un objetivo, aunque esperaba llegar más lejos. Cuando vi que el pueblo estaba orgulloso de mí, me quedé complacida, en paz conmigo misma. Me alegro de que sí pude haber causado un cambio.

Entonces, diseñadores que no me habían apoyado cuando regresé estaban muy amigables, muy cariñosos. Me molestó un poco, no te lo voy a negar.