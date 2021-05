$!¿Cómo puede cambiar la TV si WarnerMedia y Discovery se fusionan?

Por el momento, WarnerMedia y Discovery aún no han decidido cómo venderán sus contenidos tras una posible fusión que promete revolucionar el mercado televisivo en decenas de países y... ¿también nuestros bolsillos?

La plataforma de 'streaming' que puede nacer, si obtiene el visto bueno de los reguladores, sumaría todo el catálogo de películas de la Warner Bros, la series de HBO, las cintas de DC Comics, el canal de noticias CNN, el grupo deportivo Eurosport y hasta los derechos de emisión de los Juegos Olímpicos en Europa.

Con una oferta así, el nuevo gigante plantaría cara a Netflix y Disney, que ya suman más de 300 millones de abonados en todo el mundo.

'Tendremos una flexibilidad enorme en la forma en que empaquetamos nuestros servicios', aseguró David Zaslav, el máximo ejecutivo de Discovery, llamado a ser el futuro dirigente del gigante mediático.

La operación, valorada en 43.000 millones de dólares, ha causado un enorme revuelo entre los inversores porque concentraría en una sola marca el activo más valioso del mundo de la televisión: La propiedad intelectual.

'Mi primera reacción fue 'guau', aseguró a la revista Variety el analista de medios Mathew Horsman.

UN TITÁN DE LA TELEVISIÓN: DE 'GAME OF THRONES' A 'FRIENDS' y 'SUPERMAN'

Hasta ahora dos marcas han dominado el mercado de contenidos por internet, Disney+ y Netflix.

En apenas un año, Disney+ ha superado los 100 millones de suscriptores en todo el mundo. Netflix, que aún lleva la delantera con 208 millones de abonados, tardó casi una década en alcanzar esos datos.

¿Qué explica el rápido crecimiento de Disney? Su imponente catálogo de marcas y derechos de emisión: Marvel, Star Wars, Pixar y National Geographic son cuatro de las franquicias más conocidas del planeta que la compañía integró en un mismo catálogo.

De esta manera, la empresa de Mickey Mouse ha conseguido que millones de hogares estén dispuestos a pagar para ver una y otra vez sus clásicos de animación y otras series de estreno que resultan muy fáciles de vender como 'The Mandalorian', que ya contaba con una legión de fans de Star Wars.

Netflix, consciente de que peligra su liderazgo, lleva meses invirtiendo en series y películas; acaba de firmar un acuerdo con Sony; y busca crear su propio universo de superhéroes.

Por su parte, la tecnológica Apple ha entrado en el negocio televisivo desde cero con acuerdos junto a personalidades como Oprah Winfrey, Martin Scorsese, Stephen King y Jennifer Aniston para construir su librería.

Pero la posible fusión de WarnerMedia y Discovery parte con ventaja. Es propietaria de tres firmas históricas: HBO, Discovery y los estudios Warner Bros.

Se explica mejor con un simple dato: Dos de los fenómenos televisivos más importantes de la historia, 'Friends' y 'Game of Thrones', son suyos.

Desde hace 50 años, HBO tiene una de las reputaciones más prestigiosas de la televisión, con títulos como 'The Wire', 'The Sopranos', 'Westworld', 'True Detective', 'Sex and the City' y éxitos actuales como 'Euphoria'.

Entre los 18.000 títulos que posee Warner Bros. se encuentra el universo DC Cómics, es decir, 'Joker', 'Wonder Woman', 'Suicide Squad' y cada una de las películas de Batman y Superman estrenadas en los últimos 40 años.

Y a todo eso se suma Discovery, una firma con presencia en todo el mundo gracias a su apuesta por el género documental y el grupo Eurosport, al que casi cualquier espectador europeo ha recurrido alguna vez para seguir una competición deportiva.

'No solo somos mejores juntos, somos los mejores juntos', afirmó Zaslav.

TERREMOTO FUERA DE ESTADOS UNIDOS

El detalle que ha revuelto a inversores de todo el mundo es que esta fusión podría cambiar en corto plazo el panorama televisivo de infinidad de países.

En EE.UU. aglutinaría HBO Max y Discovery+, dos servicios que de por sí suman unos 70 millones de abonados, mientras que en Europa la suma de fuerzas puede resultar aún más devastadora.

Por ejemplo, el grupo Discovery tiene los derechos de los Juegos Olímpicos en España. Por primera vez en su historia, el grupo público RTVE tuvo que negociar un acuerdo para emitir en abierto las competiciones más importantes. Ahora, pactos así pueden quedar en el aire para el futuro.

En el Reino Unido e Italia, la fusión podría amenazar al grupo Sky, principal competidor de la BBC y la RAI gracias, en parte, a sus acuerdos con Warner.

Y en Latinoamérica la noticia podría crear de manera inminente una plataforma que arrasaría en el mercado, donde la sola llegada de HBO Max este verano ya amenazaba a servicios propios como Claro Video.