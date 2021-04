$!Cristian Castro, la competencia que hizo “temblar” a Luis Miguel en los 90

La producción sobre la vida del “Sol de México” trasladó a los espectadores a los años 1993 y 1994, cuando el hijo de Verónica Castro era la sensación por los éxitos “No podrás” y “Amor”, y aunque Luismi estaba en un buen momento, no se podía negar que surgía una gran competencia que tenía “locas” a las jóvenes de la época.

El tercer episodio de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” , confirma que fue real, y no solo musical, sino por el amor de una mujer: Daisy Fuentes.

¿Por música o amor? Por años se ha escuchado en la farándula internacional que Luis Miguel y Cristian Castro no se podían ver.

Cristian Castro señaló que él y Luis Miguel sí ​fueron amigos durante varios años, pero todo terminó por el amor de la presentadora y modelo cubanoamericana Daisy Fuentes.

Cita El Milenio que en la entrevista con el programa argentino “Podemos hablar” Castro contó que a principios de los noventa mantuvo un romance con Daisy Fuentes, y que Luismi fue el tercero en discordia. “Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él (Luis Miguel) vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho (...) La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: ‘Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico’”, confesó.

Daisy Fuentes y Luis Miguel duraron tres años de relación.