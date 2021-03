$!Cynthia Erivo: “Aretha Franklin trabajó mucho por los derechos civiles”

Cuando un reportero pidió a Cynthia Erivo que cantara algo en la alfombra roja de los Tony Awards de 2019, la actriz interpretó “Ain’t No Way” de Aretha Franklin. Días después, National Geographic contactó con ella para que encarnara a la “Reina del Soul” en “Genius”.

“Muchos no conocen su relación con el activismo por los derechos civiles. Era amiga de Martin Luther King, yo no tenía ni idea”, afirmó la actriz en una videollamada con Efe.

El papel llegó por casualidad. ¿Qué fue lo mejor de encarnar a la “Reina del Soul”?

Llegar a conocerla mejor. Pasó por muchos estilos y etapas, tuve que aprender mucho, es un icono del que no se conocen muchas cosas.

Y lo más difícil... ¿Llegó a nivel musical?

Hubo una canción que me costó mucho aprender, “Never Grow Old”. No tiene los tiempos muy marcados y tenía que seguir la interpretación de ella, imitar sus respiraciones. Una vez lo conseguí, me encantó.

¿Descubrió algo de Aretha Franklin que era desconocido?

