$!Después de un año casi callada, como que vuelvo a hablar como Milagros Germán

La comunicadora Milagros Germán, quien fue juramentada este lunes 11 de octubre como la nueva ministra de Cultura en sustitución de la profesora Carmen Heredia, dijo que asumirá con entusiasmo el sector que representa: la cultura.

Durante su discurso de toma de posesión, realizado en la sede de la institución, Germán declaró de forma serena: "Después de tanto hablar en mi vida, y un año casi callada, como que vuelvo a hablar como Milagros Germán".

En este breve corte que se ha compartido en las redes sociales, dejó entrever que se encuentra en un área ligada a su quehacer artístico como conductora y productora de televisión. La funcionaria ha participado en obras de teatro.

Desde que el presidente Luis Abinader comenzó su mandato en agosto del año 2020, Milagros Germán fue nombrada directora de Comunicaciones de la Presidencia, cargo que ahora tiene el comunicador Homero Figueroa como portavoz y titular del recién creado Sistema de Comunicación Gubernamental, bajo el control de la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom).

Todas las áreas de la cultura

La ministra valoró el trabajo realizado por Heredia desde que asumió su puesto en agosto del 2020, quien a partir de este momento se desempeñará como asesora de Cultura del Poder Ejecutivo.

"Sé que hoy recibo un Ministerio de Cultura inmensamente mejor que el que nos entregaron hace un año y tres meses. Reconozco y agradezco a la ministra Carmen Heredia ese gran esfuerzo. Cuando el presidente Luis Abinader me invitó a acompañarlo, no lo dudé. Confieso que me asusté, me sentí retada y acepté sin saber que estaba asumiendo el compromiso más sagrado que un ciudadano pueda realizar en su vida, el de servir sin límites a su patria", expresó Milagros Germán.

Asimismo, garantizó que durante su gestión trabajará en el acceso real a las artes y al patrimonio, así como en la estimulación del talento creativo y la formación artística.

“La que me convoca hoy, es una labor que prometo ejercer con gran pasión, con ilusión, con humildad, pero con entereza y con un sentido de responsabilidad importante”, afirmó la ministra durante su discurso de toma de posesión.

Durante la actividad, en la que participaron la primera dama Raquel Arbaje y el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, Germán se comprometió a trabajar por todas las ramas de la cultura, sin ninguna excepción.