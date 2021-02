$!Diego Jaar y “El Piro”, primeros en ir a la final de Dominicana’s Got Talent

Un rapero activista y un cantautor soñador son los dos finalistas del primer programa de la semifinal del programa de búsqueda de talentos Dominicana’s Got Talent. Ellos se impusieron a otros actos interesantes para ganarse un espacio en la final. Diario Libre conversó con ellos, que se mostraron muy felices por este paso en la competencia.

Diego Jaar, que había obtenido el Golden Buzzer de Waddys Jáquez, fue el más votado de la noche. El cantautor hizo gala de su dominio en el escenario, con una canción de su autoría que le valió los elogios del jurado. Con el piano como su instrumento, el intérprete demostró que un lugar en la final tenía su nombre.

En conversación con Diario Libre, el cantautor nacido en Puerto Rico se mostró agradecido por este momento en su carrera, el que tomó como una prueba para saber si puede vivir de esto. “No quiero que pase el tiempo sin intentarlo”.

“Yo dije si puedo gustar con mis canciones puedo hacer música en cualquier parte, esta es la confirmación de que sí puedo”, expresó emocionado.

Confesó además que siempre ha vivido una especie de disyuntiva entre la profesión que le ha dejado ingresos y la pasión que siente por la música. “Yo ejerzo como productor audiovisual, pero toda la vida la he pasado en la música, dividiendo mi vida entre hacer canciones y trabajar”.

A él lo acompañará el rapero “El Piro”, él se ha dado a conocer por su activismo en “Somos Pueblo”, una plataforma de crítica social que se ha hecho muy popular en las redes sociales.

Con su rap social, Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como “El Piro”, se ganó un lugar en la final del programa Dominicana’s Got Talent. Sin embargo, aunque sorprendió a muchos que lo siguen más por sus análisis en la plataforma de crítica social, lo cierto es que él no es un improvisado en el género urbano local. Así lo expresó a Diario Libre durante una entrevista al día siguiente de su presentación.

Confesó que el rap llegó a su vida desde los 13 años. Y con él siempre ha buscado generar conciencia, pero sin aburrir con su mensaje, a fin de que llegue al público joven.

“Yo rapeo desde los 13 años... he llevado el rap al estilo de vida que tengo ahora, se relaciona un poco porque lo que pretendo es llevar rap conciencia a las personas, pero con un mensaje no muy aburrido, dándole un mensaje como el de la semifinal que a la gente le gustó, disfrutó el show, pero se llevó un mensaje con cierta relevancia”, reseñó el cantante de rap.

Sobre su paso a la final, confesó que no estaba seguro de si pasaría, debido a la diversidad de actos que se presentaron y a la calidad de cada uno y el estigma que existe en contra de los raperos.

“Si te soy sincero yo no estaba seguro de si pasaría a la final porque muchas veces la gente subestima a los raperos y yo me di cuenta el día de las audiciones, muchas personas cuestionaban cuál sería la evolución de mi acto, y realmente a mí no me molesta porque la gente tiene razón en pensar así, porque lamentablemente lo que se conoce de la música que yo hago es limitado, pero eso me incentiva a hacer lo que yo hice”, estimó el concursante.

En su acto él con la ayuda de la tecnología hizo un dueto musical consigo mismo, cambiando su voz y dando la idea de que eran dos personas distintas. Además la utilización de bailarines y el contexto general de su acto le sumó puntos, aunque confesó que le distrajo un poco.

“El Piro” está en la final y busca seguir edificando con su música, por lo que, si gana la competencia estará enfocado en su carrera musical, pero tranquilos, no descuidará su activismo, porque al final, según él considedra, el rap siempre ha estado ligado a las causas sociales y a la rebeldía juvenil.