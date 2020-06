$!Diez años sin Saramago

ORÍGENES HUMILDES.

“El hombre más sabio que he conocido en toda mi vida no sabía leer ni escribir”, diría el escritor rememorando a su abuelo y sus orígenes humildes en la aldea de Azinhaga, en la que José de Sousa Saramago nació el 16 de noviembre de 1922, hijo de José de Sousa y Maria da Piedade, - “campesinos sin tierra”-, aunque en 1925 la familia se trasladó a Lisboa, donde el padre comenzaría a trabajar como policía.

“En cierto sentido se podría decir que, letra a letra, palabra a palabra, página a página, libro a libro, he venido, sucesivamente, implantando en el hombre que fui los personajes que creé”, señaló el escritor en su discurso de aceptación del Premio Nobel.

“Considero que sin ellos no sería la persona que hoy soy, sin ellos tal vez mi vida no hubiese logrado ser más que un esbozo impreciso, una promesa como tantas otras que de promesa no consiguieron pasar, la existencia de alguien que tal vez pudiese haber sido y no llegó a ser”, añadía el escritor en la recepción del galardón de las letras.

Su obra literaria, en la que destacan en sus últimos años sus propias memorias - ‘Las pequeñas memorias’ (2006) y obras como ‘La caverna’ (2000), ‘El hombre duplicado’ (2002), ‘El viaje del elefante’ (2008) o ‘Caín’ (2009), tiene el mérito, tal y como reconoció la Academia Sueca, de “volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía”.