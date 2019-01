$!Diseñadora dominicana acusa de plagio a la marca Acne Studios

“Resulta que entré a las redes la mañana de este jueves 17 y vi que esta marca internacional (Acne Studios) me había copiado por completo la colección. Yo le escribí a la marca por Instagram y la hemos mencionado en diversos post y no hemos recibido respuesta ”, contó la creadora afectada.

Detalles de la pieza

En ese sentido, la creativa utilizó la cuenta Diet Prada, que se encarga de reportar a las marcas que están copiando diseños. “Yo recurrí a ellos con la esperanza de que ellos nos apoyaran en este plagio. Diet Prada lleva el movimiento del #no al plagio.

Desfile de la marca Acne con los collares completamente similares a los de Varela

Su colección entera ha sido inspirada en imágenes de semillas microscópicas. “Huritá" ha sido una de esas semillas plantadas en mí; son las lecciones que he aprendido en la vida”.

“Es imposible que sea una casualidad. Me pudieran contactado y hacemos un acuerdo. Y no pasó. Es lo más extraño”, dijo.

Otros diseños exclusivos de Mónica Varela

Preocupada por los diseñadores emergentes

“Otra cosa que me preocupa es que los diseñadores emergentes estamos desprotegidos cuando nos plagian. Una marca tan grande como esa puede bajar muchísimo los costos de producción. Entonces, las marcas emergentes que no producimos en grandes cantidades no nos beneficiamos porque ellos venden un diseño bastante similar a un precio muy bajo”, declaró.