El número de actrices latinas alcanza su récord en la televisión

LOS ÁNGELES.- El porcentaje de actrices latinas en series emitidas por televisión o plataformas de Internet alcanzó un récord durante la pasada temporada, según el estudio “Boxed In: Women on Screen and Behind the Scenes in Television”, publicado hoy por la Universidad de San Diego State.

Según el Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine, encargado del informe, el porcentaje de latinas que interpretaron personajes con diálogos durante la temporada 2017-18 fue del 7 por ciento del total, lo que supone un incremento del 2 por ciento respecto a la campaña anterior de 2016-17.

Sin embargo, ese paso adelante en pos de la diversidad no fue el mismo para las mujeres en su conjunto, ya que el número de afroamericanas con diálogos se mantuvo en un 19 por ciento y el de asiáticas con diálogos también se quedó en un 6 por ciento.

En total, el número de personajes femeninos con diálogos en las series representó el 40 por ciento de la totalidad de personajes con diálogos, lo que supone un descenso del 2 por ciento respecto a la temporada 2016-2017.

Además, según el estudio, el 63 por ciento de los personajes femeninos en las series ostentaban profesiones identificables y al 50 por ciento de ellos se les podía ver en sus puestos de trabajo, mientras que el porcentaje ascendía hasta el 76 por ciento para los hombres con profesiones identificables y un 61 por ciento tenían escenas donde se les veía trabajando.

Detrás de las cámaras, las mujeres ocuparon el 27 por ciento de los puestos de creación de series, directores, guionistas, productores, montadores y directores de fotografía, lo que supone un descenso del 1 por ciento respecto a la temporada pasada.

“Los hallazgos indican que llevar a cabo estrategias destinadas a aumentar el número de mujeres creadoras y productoras ejecutivas ayudaría a que el sesgo subconsciente ayude a las mujeres en lugar de estar contra ellas”, dijo Martha M. Lauzen, directora ejecutiva del Centro.

“Estas personas tienen las llaves para que los espectadores vean más personajes femeninos en la pantalla y más mujeres que trabajen en otras áreas importantes detrás de las cámaras, como escribir, dirigir o editar”, añadió.

El 69 por ciento de las series emplearon a cinco o menos mujeres en puestos creativos, mientras que solo un 2 por ciento contrataron a 14 o más.

Además, las series con al menos una creadora en su equipo contaron con un 47 por ciento de personajes femeninos de media. El porcentaje baja al 38 por ciento cuando las series cuentan solo con hombres en cargos creadores. EFE