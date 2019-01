$!El racismo empaña la elección de Miss Argelia

Que una mujer de piel negra de Adrar, región inscrita en el Sahel y próxima a Mauritania, no representa la belleza de un país diverso como es Argelia.

“¿De verdad es una miss o quizás no veo bien?”, se preguntaba un internauta en la red social Facebook. “¡qué cara tiene¡ es como un hombre y no una mujer”, dijo otro junto a la foto de Ronalidinho.

Pero sobre todo de comentarios racistas a que apuntaban a que no representaba el ideal de belleza argelino, al proceder del sur y tener la piel oscura.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch denuncian de forma reiterada el despectivo tratamiento que Argelia da a los subsaharianos, y en particular a los migrantes irregulares.

“Hay episodios cada día, como el vídeo de aquellos niños migrantes que pedían junto a un autobús y que fueron abofeteados por un hombre entre las risas de los que estaban alrededor. Aquel se difundió por la redes sociales, pero la mayoría no se divulgan”, agregó el activista, que prefirió no ser identificado.

En este sentido, las organizaciones aprovecharon la polémica con Benhamou para volver a exigir al gobierno argelino que actúe contra las campañas racistas en las redes sociales y que enmiende algunos puntos del Acta de extranjería, como aquellos que criminalizan la entrada, estancia y salida irregular de su territorio.

“A aquellos a quienes me critican, les digo que (espero que) Dios os devuelva al camino recto. Por el contrario, le doy las gracias a quienes me alentaron”, explicó la joven en la entrevista con la cadena antes de estimar que la belleza es la del espíritu y la ética y no del físico o la apariencia de la persona.

“Me han elegido por mi espíritu animado y por mi manera de comunicación, mi cultura y mi buen comportamiento con mis compañeras durante los 21 días que hemos pasado juntos”, explicó con una gran sonrisa en la cara.

