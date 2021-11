$!El rentable negocio de las bebidas premium para los famosos

“Tasha me representa en todos los sentidos, tiene una personalidad única, dulce y generosa pero con un alma que vibra incesantemente como sus burbujas“, dijo Natalia Gutierrez, verdadero nombre de la cantante.

Ella le sigue los pasos a otras famosas que han sacado al mercado bebidas bajo su sello. Cameron Díaz es una de ellas. La protagonista de “La máscara” dejó de lado su exitosa carrera como actriz y actualmente, casada y con una hija, se dedica a los negocios del vino. Junto a la empresaria Katherine Power la también exmodelo lanzó la línea de vinos “Avaline” con la centenaria bodega catalana Can Ràfols dels Caus, a quien han encargado la elaboración de su nuevo vino blanco que ya se comercializa en Estados Unidos.

El cantante lanzó su propio vino y se agotó rápidamente y no volvió a lanzarlo hasta recientemente, esto gracias a la euforia que ha causado bioserie a nivel mundial.

La actriz Sarah Jessica Parker también cuenta con su propio vino rosado, Invivo x SJP, caldo que proviene del sur de Francia y que ha sido creado por la intérprete de Sexo en Nueva York y los fundadores de Invivo & Co, una bodega con sede en Nueva Zelanda.

Según detallan, inspirados en la leyenda de la condesa Fleur de Miraval, una distinguida mujer nacida en Provenza que solo bebía champán rosado por su afición al color de los vinos de su tierra, la ex pareja ha creado un champán rosado en una edición limitada que contará con 20.000 botellas a 330 euros la unidad.

La lista también incluye al popular cantante Sting. El músico inglés tiene junto a su esposa, Trudy Styler, la finca Tenuta Il Palagio, en el lugar donde se enamoraron: la Toscana italiana.

Su relación con el vino se dio en 1999, cuando se hospedaron en esa vieja propiedad, ubicada a 45 minutos de Florencia. Tras recorrer sus enormes viñedos y percatarse de que la mayoría de sus edificios se encontraban en evidente estado de deterioro, terminaron adquiriéndolos mucho tiempo después.

Message In A Bottle y When We Dance, títulos de dos de las canciones que interpretó en su época del grupo Police, son los nombres de dos de sus caldos (en total son seis). Su tinto, Sister Moon, que también recuerda a unas de sus canciones, se ubicó en 2018 en la lista de los mejores 100 de Italia.