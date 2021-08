$!Esposo de la princesa Eugenia de Inglaterra es captado con tres modelos en un yate

Jack Brooksbank, el esposo de la princesa Eugenia de York, la nieta de la reina Isabel II, fue visto a bordo del yate Capri Star 07N, en Italia.

Los tabloides británicos lo fotografiaron acompañado por cuatro mujeres, Rachel Zalis, directora Global de Casamigos, así como María Buccellati y Erica Pelosini y la identidad de la cuarta aún no se descubre, según lo informado por el Daily Mail.

El esposo de la hija del príncipe Andrés, el tercero de los hijos de la reina de Inglaterra, viajó por motivos de trabajo, esto porque Jack es el director comercial de la marca de tequila Casamigos, de George Clooney y Rande Gerber, pero ha caído mal que posara con las modelos, además, no viajó con la princesa.

La compañía de la que forma parte patrocinó la gala de Unicef que se llevó a cabo el fin de semana en la isla italiana y en la que el show estuvo a cargo de ​​Katy Perry y John Legend, refiere la revista Quién.

Según los medios internacionales, al parecer durante el viaje en yate, Jack y compañía bebieron vino rosado, nadaron y tomaron el sol, de hecho se dice que la aún desconocida mujer estuvo en topless por algunos momentos.

En una de las imágenes sale Jack de espaldas abrazando a una de las modelos, quien también lo tiene rodeado con su brazo, algo que ha causado mucha polémica.

El Daily Mail asegura que a este viaje no fue la princesa Eugenia, mientras que The Sun dice que sí, ya que la pareja fue vista en Ibiza y de ahí se trasladó a Italia. Al ser dos informaciones opuestas, hasta el momento no se sabe bien si Eugenia estaba o no en dicho viaje, reseña la revista Quién.

Eugenia y Jack se casaron en 2018 después de ocho años de noviazgo. En febrero del año 2021 le dieron la bienvenida a su primogénito August.

Sin lugar a dudas, la prensa británica no le pierde pie ni pisada a los miembros de la realeza.