$!Eva García Saénz: en literatura de lo concreto se llega a lo universal

La escritora española Eva García Saénz de Urturi, cuya exitosa novela 'El silencio de la ciudad blanca' llega este martes en inglés a los lectores estadounidenses, cree que en literatura 'cuando vas a lo concreto llegas a lo universal'.

'The Silence of the White City' (Vintage), como se titula en inglés esta novela publicada por primera vez en 2016, ha tenido ya 30 traducciones y triunfado en América Latina y en países como Polonia, donde recibió el premio Bala de Oro 2020 a la mejor 'novela negra'.

Es algo que no deja de sorprender a su autora, nacida en Vitoria, una ciudad que es la capital de la comunidad autónoma vasca (norte de España) y que como indica el título del libro es una protagonista más de una historia que mezcla mitología y leyendas, arqueología, secretos de familia, amores y crímenes.

Es una novela 'hiperlocalista', que se refiere a una cultura muy concreta dentro de España, 'con diferencias sociales y costumbristas', pero que conecta con el lector, sin importar si conoce o no esas particularidades , desde el punto de vista 'emocional o dramático', dice la escritora en una entrevista telefónica con Efe.

Las andanzas del policía Unai López de Ayala, 'Kraken', sus relaciones con las también policías 'Estibáliz' y 'Alba' y la figura del abuelo que lo crió y sigue siendo su puntal emocional interesan al lector más que saber quién es el autor de los crímenes de parejas de edades múltiplo de cinco y con doble apellido que sacuden 'la ciudad blanca', afirma la escritora.

Para escribir 'El silencio de la ciudad blanca' (2016), primera entrega de una trilogía que está ya publicada íntegramente en español en Estados Unidos ('Los ritos del agua' y 'Los señores del tiempo' son las otras dos novelas), Eva García Saénz, la versión acortada de su nombre con la que firma 'The Silence of the White City', se inscribió en una academia para policías.

Recibió y aprobó siete cursos completos, lo que en caso de que decidiera cambiar de oficio y hacer las pruebas necesarias para ser policía en España le proporcionaría muchos puntos adicionales, pero no es algo que se plantee.

'Sería una buena teórica' de métodos y técnicas policiales, pero 'no tengo la pasta' para ser policía, que es algo 'vocacional', dice la escritora, a quien todavía no le dejan dormir los vídeos y fotografías de levantamiento de cadáveres -'son mucho peores que los que muestra CSI', dice- que tuvo que ver para sus estudios.

Antes de 'The Silence of the White City' se publicó en inglés en EE.UU. otra de sus novelas, 'The Immortal Collection' (La saga de los longevos), de la que se vendieron en Amazon 50.000 ejemplares en las tres primeras semanas, según recuerda con orgullo.

García Saénz confía en que el 'milagro' de traspasar idiomas y fronteras de su bestseller internacional funcione también con los anglohablantes estadounidenses.

También espera que, si pasa como con los lectores de otros países donde la novela se ha publicado, pronto habrá estadounidenses que lleguen a Vitoria con el libro bajo el brazo para conocer en persona los escenarios que aparecen en sus páginas.

García Saénz se siente muy orgullosa de haber propiciado una corriente turística a su ciudad natal, donde se han organizado rutas especiales para amantes de 'El silencio de la ciudad blanca' y las otras dos novelas de la trilogía, incluyendo una para los que quieren probar las especialidades gastronómicas que se mencionan en el libro y otra para los que aman correr, como 'Kraken' y 'Alba'.

La autora de 'The Silence of the White City' está en la fase de edición de una novela de la que tiene prohibido adelantar nada, ni siquiera cuándo será publicada. EFE