Cómo será el final de The Walking Dead

En octubre comenzará el final de The Walking Dead. Tras 11 temporadas, la serie principal del universo creado por Robert Kirkman llegará finalmente a su final y aquí tenemos todos los detalles.

Esta décimo primera temporada tendrá finalmente 24 episodios, los cuales ya se emitieron entre el 22 de agosto y el 10 de octubre del año pasado y entre el 20 de febrero y el 10 de abril de este año.

La tercera tanda llegará el 2 de octubre y en la Comic-Con de Nueva York tendrán su propio panel con novedades de la despedida.

¿Qué podemos esperar de este final? Según AMC se espera que sea un cierre definitivo y no un final abierto. Sin embargo, esto no será el final de la franquicia.

Por una parte, Fear the Walking Dead también se acerca a su final y ahora se anunció Isle of the Dead, el spin-off que se centrará en los personajes de Maggie y Negan y que mostrará Manhattan durante el apocalipsis zombie.

Y tú, ¿esperas el final de The Walking Dead?