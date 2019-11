Freddy Beras Goico: presente en la memoria de su familia y amigos

Este jueves es el aniversario del nacimiento del humorista, productor de televisión y filántropo, Freddy Beras Goico, quien cumpliría 79 años de edad. Su viuda, así como amigos y compañeros de labores lo recuerdan en esta fecha, justo dos días después del noveno aniversario de su fallecimiento en 2010, a causa de un cáncer.

Augusto Guerrero, veterano productor de televisión, así como la polifacética Cecilia García, el destacado actor y humorista Felipe Polanco, el animador y presentador Jochy Santos, Giancarlo Beras, hijo del matrimonio de Freddy y Pilar, mantienen vigente su paso por la vida, así como su obra artística.

El hoy fallecido artista desarrollaba jornadas sociales y a través de su programa “El Gordo de la Semana” y “Con Freddy y Punto”, su último espacio, calentaba a las autoridades por permisivas o a los padres de familia que no tenían control sobre sus hijos.

Guerrero fue compañero de labores y amigo de Freddy. A nueve años de su desaparición física, el nombre de Freddy Beras Goico reaparece ante problemas sociales como la delincuencia o los cuestionamientos al contenido de la televisión criolla.

Reacciones

“Freddy es sin lugar a dudas el mejor artista dominicano de todos los tiempos en varias vertientes, humorista, actor, libretista, compositor, productor de TV, filántropo, capaz de entretener a grupos con sus cuentos, parodias y conocimientos de la vida popular. Yo podría hablar mucho de Freddy Rinaldo Beras Goico, quien estuvo mucho tiempo al lado de mi familia desde joven, pues tuvo amores desde joven con mi hermana Ivelisse y con quien pasamos momentos familiares inolvidables, yo conocía sus sentimientos y cómo con su humor hacía reír con burlas graciosas, conocimientos del idioma y creatividad retratando cualquiera situación. Haces mucha falta Freddy, pero mucha”, fue la reflexión de Augusto Guerrero, quien durante décadas produjo el Show del Mediodía.

“Hablar de Freddy en lo personal. Cada vez que tengo que decir algo, lo primero que me viene a la mente es la solidaridad. Era un hombre muy solidario, inclusive se echaba muchas vainas a veces porque actuaba por impulso, por indignación y cuando se enteraba de que lo que le habían dicho no era así, pedía excusas públicas y si tenía que buscar a la persona a la que se refería salía a buscarlo para hablarle...yo fui testigo de eso varias veces. Un detalle Freddy gozaba haciendo el bien. Su corazón se le llenaba. Lo vi varias veces necesitando completar alguna válvula para el corazón de un niño. Se le hacía duro ver que había tanta injusticia, tanta gente con tanto dinero que no sentía lo que él sentía...y cuando aparecía había que ver su reacción. Aquella alegría, era como la felicidad de un niño que tenía tiempo esperándola. Así era Freddy. En el aspecto personal siempre dijimos los dos que el milagro de Dios se dirigió para que conociera más. La transformación fue tan impactante después de un proceso muy difícil en el que tuvo que sacarme de su empresa por mi desorden con el alcoholismo era ya insoportable. Ver cómo una persona fue cambiada por Dios influyó mucho en Freddy. Para mí ha sido una gran satisfacción, un logro de vida haber compartido más de la mitad de mi vida aprendiendo, viendo como tú puedes usar los medios que Dios te da para ayudar a los demás sin dejar de cogerte de pendejo...Es uno de los grandes episodios de vida haber compartido con este hombre tan inmenso, con un nacionalismo que pocas veces he visto. Era una cualidad que no todos los hombres la tienen. Lástima que no vivamos esas épocas. Haber compartido con ese hombre tan grado fue un logro de vida. Que Dios me dé la oportunidad para contar como fue Freddy Beras Goico. No creo que nazca por muchos cientos de años un hombre con esas cualidades. No fue un santo, no fue de plástico o un robot. Fue un hombre que reconoció sus errores y que logró dejar una huella en todo el pueblo dominicano y un poquito más allá”, comentó Guerrero.

Para Jochy Santos, el popular animador no solo fue un referente para el, sino para toda la industria. “Freddy Beras es mi gran referente dentro de esta industria. Y lo digo porque siempre lo he manifestado porque gracias él entro a la televisión. Él escuchaba el programa Panorama Farandulero y Algo Más y le gustaba mucho mi trabajo. Me confirió la responsabilidad de ser su asistente en el famoso programa De Noche. Por Color Visión Ahí comenzó esa relación que terminó hasta el día de su muerte. Todos aprendimos mucho, pero lo más significativo de todo esto es su ejemplo, como de que para estar en esta actividad hay que tener disciplina y que la preparación es lo que te dará la cancha para durar mucho tiempo en la televisión. Freddy Beras fue un hombre muy comprometido, un referente a la hora de hablar del entretenimiento, él fue un personaje inolvidable y siempre estará en mi corazón como una persona que marcó mi vida dentro de los medios de comunicación”.

Pilar Beras, su viuda, lo recuerda cada día. En ocasiones comparte fotografías o videos junto a su difunto esposo. Extraña su partida, pero está presente en su día a día. “Tu recuerdo crece cada día. Tu ejemplo guía nuestros pasos, tu legado nos enorgullece. La gente lo tiene muy presente más allá de las situaciones sociales”, comentó Pilar.

Cecilia García compartió grandes momentos profesionales y personales junto a Freddy Beras. Dedicó unos minutos de sus vacaciones en Europa para recordarlo en esta fecha. “Freddy Beras, un gran amigo, un compañero extraordinario, de un talento insuperable e irrepetible porque la genialidad, el amor al trabajo y al respeto de su trabajo es una cosa que se encuentra muy pocas veces en las personas de este oficio, y mucho menos en este momento de chabacanería. Con Freddy teníamos la libertad de la improvisación, de enriquecer lo ya pautado para que cada quien tuviera su perfil. Pero eso no era una improvisación irresponsable, era un hombre exigente con su trabajo y sobre todo con la amistad. Era amigo o no era amigo. Trabajaba mucho en equipo, el primero en llegar en los ensayos, a la oficina. Siempre tenía un plan B cuando las cosas no resultaban y disfrutaba su trabajo, creo que un vicio de trabajar...para él nada era sacrificios. Como todos, que tenemos luces y sombras, tenía en ocasiones un temperamento difícil, pero no era un hombre malo, era un hombre bueno. No te ponía una zancadilla, o golpe bajo. Hablaba de frente. Un gran defensor de la sociedad, consideraba que lo que estaba mal había que arreglarlo. Un gran amigo que ha hecho una falta inmensa no solamente a nosotros sino a todo el país”.

Giancarlo Beras, que en las próximas horas publicará un teaser (trailer) de la película “Freddy” que filmó en tributo a la memoria de su padre, y cuyo estreno está previsto para el próximo año. “El 18 de noviembre es un día muy triste porque me recuerda su fallecimiento. Durante todo el año lo llevo muy presente conmigo, siempre vivo recordando cosas de él, pero lo que me da confort y alegría es ver cómo tanta gente lo recuerda con cariño. Casi a diario me dicen que mi padre hace falta, que su legado ha quedado. La gente busca en Youtube sus comentarios, toda la parte cómica que hizo durante tantos años. Recuerda al valiente, al patriota, haciendo uso responsable en los medios de comunicación. Eso me llena de orgullo, saber que mi padre es recordado por tantas cosas positivas. Ahora mismo lo tengo más presente que nunca porque hemos estado trabajando un trailer que va a salir próximamente. Ver las imágenes de la película me hace tenerlo más presente...siempre lo llevo en mi corazón. A mi hijo le hablo mucho de él para que lo recuerde y sepa el abuelo que tuvo. Es importante que su legado haya quedado y que la gente lo recuerde”.