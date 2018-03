Gobernador de San Pedro de Macorís niega prohibieran Gagá y Los Guloyas

SANTO DOMINGO. El gobernador de San Pedro de Macorís Luis Miguel Piccirillo McCabe negó que en esa provincia se prohibieran las expresiones culturales de los grupos de Gagá y Los Guloyas como se ha publicado en la prensa.

“Me sorprendo al enterarme por los medios de comunicación que nosotros hayamos tomado esa decisión. Lo que se hizo fue que en vista de los lamentables sucesos que se producen cada año cuando los grupos de Gagá se encuentran, se producen las confrontaciones propias esa celebración que se realizan para esta época del año. Para evitarla se dispuso que en lo adelante la Policía Nacional establezca una ruta para evitar más muertes y heridos”, puntualizó Piccirillo McCabe al participar en el programa radial “La Cuestión” que conducen Diana Lora y Patricia Solano por La Súper 7.

Manifestó que recientemente crearon un Comité de Seguridad Ciudadana y se estableció que ni la gobernación ni alcaldía otorgará premisos para que esas actividades se realicen en los lugares públicos, para evitar los actos violentos. “Nosotros no hemos prohibido ningún Gagá... ellos pueden bailar con las regulaciones de la Policía Nacional”.

El gobernador reconoció que en una reunión celebrada recientemente algunos alcaldes plantearon el problema. “Unos dijeron que otorgarían el permiso, pero otros no. Yo no tengo potestad ni el alcalde para prohibir eso. Lo que hicimos fue una reunión para que la Policía lo regule. En otros años se han producido muertos y lo que se busca es regular. Nosotros no vamos a dar permisos de circulación, sino la Policía Nacional”, indicó el funcionario.

Luis Miguel Piccirillo dijo que las oficinas de la Gobernación de San Pedro de Macorís están abiertas ante cualquier inquietud.

De igual modo negó que se haya emitido resolución alguna que afecte a Los Guloyas, grupo declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad.

El ritual de los Gagá por lo regular termina en una trifulca que deja como resultados heridos o muertos.

El Gagá

Son ritos de procedencia haitiana derivados del vudú que pueden ser tanto públicos como secretos. El Gagá lo forman grupos de bailarines presididos por un “dueño”. Los grupos bailan frenéticamente por las calles al ritmo del palo, del alcahuete, del pito, del bambú y de las voces de los cantores. Las ceremonias se inician el primer sábado de cuaresma, tiempo que según las creencias es aprovechado por ellos para mantener el orden con los buenos espíritus mientras Dios está muerto.