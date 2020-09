$!Hallan en ciudad de Salamanca primera obra de Shakespeare que llegó a España

BarceloEl profesor de la Universidad de Barcelona (UB) John Stone ha encontrado en Salamanca (oeste de España) el que podría ser el primer ejemplar de una obra de William Shakespeare llegado a España.

Según ha informado este jueves la UB, el hallazgo se produjo mientras Stone trabajaba en una investigación en los fondos sobre filosofía y economía del siglo XVIII del Real Colegio de los Escoceses de Salamanca.

Stone, profesor de la Facultad de Filología y Comunicación de la UB, halló entre los libros antiguos una impresión de 1634 de la tragicomedia 'The two noble kinsmen' (Los dos nobles caballeros), escrita a cuatro manos con John Fletcher y considerada la última obra de Shakespeare.

La obra estaba incluida en un volumen integrado por varias piezas de teatro inglés, imprimidas en su mayoría entre 1630 y 1635.

'Lo más probable es que llegaran, o bien como parte de la biblioteca personal de algún alumno, o bien a petición del primer rector del Real Colegio de los Escoceses, Hugh Semple, amigo de Lope de Vega y que tenía más obras de teatro en su biblioteca particular', ha explicado Stone.

Según publica el propio investigador en un artículo en 'Notes and Queries', la hipótesis más plausible es que las obras fueran adquiridas alrededor del 1635 por algún viajero inglés o escocés que, antes de dejar su país, quisiera llevarse algunos textos teatrales publicados en aquella época en las Islas Británicas.

Las colecciones de libros ingleses eran escasas en la España de los siglos XVII y XVIII, y concretamente las de teatro inglés eran excepcionales.

De hecho, el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español no registra ningún ejemplar de obras de teatro en inglés imprimidas antes de 1720.

El único ejemplar que podría disputarle al hallazgo de Stone el ser la primera obra de Shakespeare en España es un volumen localizado en el Real Colegio de San Albano, en Valladolid, y que actualmente se conserva en la Folger Shakespeare Library de Washington, aunque como advierte Stone varios estudiosos datan la llegada a España del ejemplar de Valladolid entre 1641 y 1651.

De este modo, si la obra encontrada por Stone llegó antes de 1640, sería efectivamente el primer impreso de Shakespeare que habría circulado en España.

Además del libro que contiene 'The two noble kinsmen', Stone descubrió en Salamanca un segundo volumen de obras de teatro inglés de los mismos años, y ambos tomos reúnen 19 obras de teatro que debían de llegar sin encuadernar a la primera sede histórica del Real Colegio de los Escoceses, en Madrid, en todo caso no más tarde de 1654.

'Es un momento en que el teatro inglés se asocia cada vez más con la cultura de élite y al rector Semple, por sus ambiciones políticas, le convenía estar informado de lo que pasaba en Londres', explica Stone para poner en contexto el hallazgo.

Después de la llegada a Madrid, las obras se fueron trasladando a las diferentes sedes que ha tenido la biblioteca del Real Colegio de los Escoceses.

Los datos históricos permiten reconstruir este recorrido: las obras fueron de la sede original de Madrid al edificio del Colegio de los Irlandeses de Alcalá de Henares, donde permanecieron de 1767 al 1770; después, a la sede del Real Colegio de los Escoceses de Valladolid (1770-1985), y, finalmente, al Real Colegio de los Escoceses de Salamanca, donde han sido descubiertas ahora.

El investigador de la UB afirma que el descubrimiento de la obra de Shakespeare hace patente el interés por estudiar a fondo la biblioteca del Real Colegio de los Escoceses y su colección de obras inglesas, tanto de literatura como de otros ámbitos.

Stone forma parte de un proyecto de investigación sobre la recepción en España de Adam Smith y estaba buscando reseñas de la obra 'The wealth of nations', de la cual el rector del Real Colegio de los Escoceses John Geddes tradujo varios capítulos al castellano; y fue en el transcurso de esta investigación cuando encontró, por azar, la pieza de Shakespeare. EFE