Harry Potter y Disney encabezan las listas de los libros más vendidos

ESPAÑA

Ficción:

1.- “La desaparición de Stephanie Mailer” - Joël Dicker (Alfaguara)

2.- “Con un cassette y un boli bic” - Defreds Jose. A. Gómez Iglesias (Espasa)

3.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas (Planeta)

4.- “La ultima raya” - Javier Jorge (Autor-editor)

No ficción:

1.- “Fariña: Historia e indiscreciones del narcotráfico en Galicia” - Nacho Carretero Pou (Libros del KO)

2.- “Lengua trimestral 2” - (Grupo SM Educación)

3.- “Oxford Rooftops 4” - Sarah Phillips / Paul Shipton (Oxford University Press)

4.- “Matemáticas trimestral” - (Grupo SM Educación)

Fuente: La Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “Harry Potter and the Sorcerer’s stone” - J.K. Rowling (Pottermore from JK Rowling)

2.- “The President Is Missing” - Bill Clinton y James Patterson (Little, Brown & Co.)

3.- “The Outsider” - Stephen King (Scribner)

4.- “Harry Potter and the Goblet of Fire” - J.K. Rowling (Pottermore from J.K. Rowling)

No ficción:

1.- “12 Rules for Life” - Jordan B. Peterson (Random House).

2.- “Girl, Wash your Face” - Rachel Hollis (Thomas Nelson).

3.- “The Subtle Art of Not Giving a F×ck” - Mark Manson (Harper).

4.- “Educated” - Tara Westover (Random House).

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “La tresse” - Laetitia Colombani (Lgf)

2.- “Chanson douce” - Leïla Slimani (Gallimard)

3.- “Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une” - Raphaëlle Giordano (Pocket)

4.- “Un appartement à Paris” - Guillaume Musso (Pocket)

No ficción:

1.- “Un été avec Homère” - Sylvain Tesson (Des Équateurs)

2.- “Le lambeau” - Philippe Lançon (Gallimard)

3.- “Une vie” - Simone Veil (Lgf)

4.- “Sapiens; une brève histoire de l’humanité” - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Fuente: Edistat