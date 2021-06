Hija de Luis Miguel explota contra bioserie: "No permití el uso de mi imagen y vida personal"

La influencer Michelle Salas explotó contra la serie biográfica de su padre Luis Miguel y hablando por primera vez del tema.

En el último episodio de la segunda temporada disponible en Netflix se muestra a la actriz que encarna a Michelle, la modelo y actriz Macarena Achaga sosteniendo relaciones sexuales con el actor Fernando Guallar, quien hace del mánager y amigo de Luis Miguel Mauricio Ambrosi, pero en la vida real el nombre verdadero de la persona en cuestión es Alejandro Asensi.

A la hija de Stephanie Salas y bisnieta de la primera actriz Silvia Pinal no le gustó como fue retratada en la serie y aseguró la noche de este miércoles 2 de junio que nunca autorizó su imagen para que aparezca en la bioserie.

Además, dijo que tampoco le consultaron.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, ni nombre y mi vida personal. Así cómo tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta", expresó.

Señaló que ha vivido "momentos inolvidables" con su padre y "me da gusto que puedan conocer una pequeña parte de la relación que hemos tenido".

"Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”, lamentó de forma contundente Salas contra “Luis Miguel, la serie”.

Salas dijo que ninguna persona merece ser tratada de la manera en que, según ella, fue recreada.

"Mucho menos sin su consentimiento. No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia", aseguró.

Finalizó agradeciendo a todas las personas por el apoyo y muestras de cariño.

Michelle Salas tenía 19 años y el representante de Luis Miguel, 39, al momento de su romance.

Se dice por la relación entre Asensi y Michelle, la relación de él con Luis Miguel se rompió definitivamente.

La vida de la primogénita del "Sol de México" se ha presentado desde el primer momento, además de los altibajos entre padre e hija y la ocasion en que duraron 11 años sin verse.