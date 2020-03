$!Hijo de Víctor Gómez Casanova cuenta su experiencia al contraer el coronavirus

Víctor Fernando Gómez, el hijo del comunicador y director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, se refirió por primera vez a su estado de salud actual luego de dar positivo al coronavirus (COVID-19).

El joven, que lleva una vida saludable y practica crossfit, dio positivo al virus, aunque no reveló en cuáles circunstancias ni en qué lugar lo adquirió. No obstante, admitió que le dio bastante fuerte y que se encuentra débil, pero mejorando en un hospital aislado.

En su mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el joven instó a la población a seguir las debidas precauciones. En tanto que sus síntomas incluyeron fiebre, dolor en los ojos y un fuerte dolor de cabeza.

“A mal tiempo, buena cara. Quiero agradecerles primero a Dios por mantenerme a salvo y a todos por sus buenos deseos a mí, a mi padre y toda mi familia por las fuerzas que nos han dado. Los quiero mucho. Con relación al coronavirus, tengan mucho cuidado, protéjanse ustedes y a sus familiares. Todos los que me conocen saben que vivo una vida saludable, soy joven, practico crossfit, etc.. y sin embargo me dio y fuerte. Los síntomas que presenté el domingo y lunes fueron dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor en el cuerpo y fiebre, ayer martes amanecí mejor pero lamentablemente salí positivo, así que si me dio a mí le puede dar a cualquiera... Personalmente llamo a que hagan lo que dijo el presidente Medina; tomen precaución y por cualquier cosa que sientan no se maltraten mentalmente ni piensen lo peor. Hoy estoy bien aislado en el hospital, sin síntomas, un poco débil y triste, pero con fe en Dios. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos”, fueron las palabras de Gómez frente a esta pandemia.

En la mañana de este miércoles, el director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, informó que uno de sus hijos dio positivo al coronavirus, sin especificar cuál sus vástagos se trataba.

Víctor Fernando y la diseñadora Jenny Polanco son las figuras públicas locales que hasta el momento han dado positivo a la prueba del coronavirus.