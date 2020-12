$!Irving Alberti anuncia tiene coronavirus

El humorista y actor Irving Alberti anunció este jueves que tiene coronavirus.

Alberti dijo que no tuvo síntomas y se realizó la prueba porque sintió que estaba muy expuesto, por eso le pidió excusas a las personas con las que ha tenido contacto en estos días y las instó a cuidarse.

“Les comunico por este medio y a la vez le pido mis excusas a todo el que me he acercado en estos días. Hoy he sido detectado con COVID”, dijo el integrante de “Qué chévere es saber”.

Reiteró que de haber pensado que tiene el virus no se habría acercado a las personas.

Debido a su situación de salud se pospuso hasta nuevo aviso la función del show “Irving vs Darisho” pautado para este viernes 18 de diciembre en Chao Café Teatro.

“Estamos pendientes a la salud de nuestro Manin Irving Alberti el cual se encuentra de buen ánimo y sin síntomas graves. Inmediatamente confirmemos que está libre del virus repautamos la fecha”, expresaron los organizadores del show.