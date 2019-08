$!JJ Sánchez se afianza en el teatro

El artista JJ Sánchez se encuentra inmerso en uno de los mejores momentos de su faceta de actor tras varias personificaciones que han merecido múltiples críticas positivas.

Su trabajo más reciente fue en “Jesucristo SuperStar”, donde encarnó a un Judas Iscariote que recibió ovaciones los tres días de presentación del musical dirigido por Amaury Sánchez en el Teatro Nacional, y previamente “Aladino”, con un protagónico sin desperdicios.

Ahora, el también cantante anuncia la puesta en escena de la pieza “Un León Dormido”, de la dramaturga Lara Eva Avelluto y bajo la dirección de Diana Márquez, en Microteatro durante todo el mes de agosto.

“De vuelta al teatro musical me siento sumamente agradecido por todo el arte que he podido hacer en lo que va de este año y, sobre todo, el poder crecer cerca de mis seres y colegas queridos que he conocido a través de los años, y además hacerlo de la misma manera que empecé en el arte a nivel profesional”, destacó JJ.

Lea también: “Jesucristo Superstar”, una nueva versión moderna y espiritual

José Julio Sánchez, nombre de pila, dijo que está consciente de que todo pasa en el tiempo indicado, y eso que eso le hace aceptar cada proyecto buscando estar preparado para hacerlo con el nivel de experiencia necesaria

Sobre la pieza indicó que estará junto a Nicole Coiscou e interpretando esta obra, “Un León Dormido”, que es una pieza alternativa sobre la falta de comunicación entre parejas.

“Estaremos desde el 8 agosto hasta el 8 septiembre, en horario específico con cuatro funciones por noche, de jueves a Domingo: 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m. y 11:30 de la noche”, detalló.

Sobre su música, adelantó que tiene dos años escribiendo y grabando lo que será su segunda producción musical, la cual continuará con la línea de su primer EP, “After Party”, experimentando con fusiones de géneros urbanos y con influencias latinas. “Espero poder lanzarlo para finales de este año”, puntualizó.