Jochy Santos: “Divertido fue mi gran sueño en la televisión”

Jochy Santos publicó este sábado un video en su canal de Youtube en el que rememora los veinte años de su programa de televisón “Divertido con Jochy” que se emitió por última vez en Telemicro el pasado 20 de agosto, luego de que fuera sacado de su habitual horario vespertino de los domingos.

En una conversación con periodistas de diariolibre.com, el popular animador y productor del programa radial “El Mismo Golpe con Jochy”, cuyo regreso a la televisión está previsto para el próximo martes con “Es temprano todavía” que difundirá por Color Visión a las 9:00 p.m., dijo que quiso hacer el repaso visual para recordar las diversas etapas de su carrera y el aporte que a los televidentes.

“Realmente lo que se hizo fue evocar una memoria de un programa que hicimos durante veinte años. Le dimos la oportunidad a mucho talento, a muchos artistas nacionales e internacionales y me siento muy feliz. Y me ha dado una nostalgia. Cuando la gente ve esos videos, ve mi evolución hasta física hasta ahora nos provoca una nostalgia ciertamente. Queríamos hacerlo en televisión abierta, pero no nos dio tiempo y estamos aprovechando las plataformas digitales para compartirlo”, comentó.

Pese a la nostalgia el destacado animador y productor mantiene su tesis de que “Divertido con Jochy” cumplió su ciclo y dejo estar confiado en lo que será su nueva propuesta en la televisión. “Entiendo que teníamos que cerrar ya ese capítulo para renovarnos en otra propuesta. Divertido fue mi gran sueño porque yo quería hacer un programa de ese tipo. De hecho yo quería hacer un “Divertido con Jochy” como segmento en “El Show del Mediodía” hasta que se me presentó la oportunidad a través del Grupo Baninter que posibilitó la salida de nuestro programa por Telecentro. Originalmente comenzamos a las 5:00 de la tarde, luego al mediodía hasta su última etapa desde las doce a las tres de la tarde. Cuando hablo de mi gran sueño es porque allí pude expresar lo que yo siento como comunicador, hacía entrevistas, animaba, hacía chistes...resumía todo allí”.

Desde el martes por Color Visión

Jochy Santos se marchó de Telemicro porque luego de llevarlo al horario nocturno de los domingos, su programa no pudo salir en el horario establecido. La difusión de su programa estaba sujeta a la hora en que concluyera la proyección de una película. La situación provocó una salida abrupta el 20 de agosto Jochy anunció que “Divertido” no volvería al aire por esa televisora.

Luego de un tiempo de negociaciones con Domingo Bermúdez, CEO de Color Visión, el empresario confirmó el ingreso de Santos a ese canal. Este martes 15 de octubre es la fecha para el retorno a la pantalla de Jochy Santos con un nuevo formato, una producción que ha generado muchas expectativas del público.

“Es temprano todavía será una nueva faceta que queremos proyectar, un talk show que tendrá características distinta a lo que veníamos haciendo. Tendremos una hora, de 9:00 a 10:00 p.m. todos los martes. Allí no dejaremos de ser Jochy, el tipo alegre, el que bregua con la banda...pero más entrevistador...un programa más producido y siento que a la gente le va a gustar lo que estamos preparando. Color Visión está apostando a un contenido muy diverso y en este punto quiero darle las gracias a Domingo Bermúdez quien ha estructurado una franja horaria muy buena”, dijo.

Jochy Santos dijo que no siente presión alguna por el tipo de formato que ofertará a los televidentes. El tiempo y la experiencia han sido factores claves para mantenerse seguro de lo que traerán a la pántalla.