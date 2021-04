$!La controversia sobre la autoría del “Salvator Mundi” de Da Vinci se polariza

La cadena francesa France 5 estrena este martes un documental sobre el polémico descubrimiento del cuadro 'Salvator Mundi', cuya autoría sigue siendo discutida cuatro años después de su millonaria venta, pero la prensa asegura ahora que el Museo del Louvre sí confirmó a los saudíes que se trata de un Da Vinci.

El estreno de 'El Salvador a la venta', dirigido por Antoine Vitkine y que sigue la traza de la pintura desde su descubrimiento en 2005 hasta su venta a un príncipe saudí -posiblemente Mohamed Bin Salman, el heredero al trono- por 450 millones de dólares (unos 377 millones de euros al cambio actual), se zanja con la conclusión de que el Louvre no pudo verificar que el artista italiano fuera su autor.

Sin embargo, según varios medios, entre ellos 'La Tribune de l'Art', 'The New York Times' y 'Le Parisien', el Louvre sí confirmó la autoría de Leonardo da Vinci, pero no lo comunicó por un desacuerdo con Arabia Saudí.

'The New York Times' cita fuentes oficiales francesas anónimas y un catálogo publicado en 2019 en el marco de la retrospectiva sobre Da Vinci que organizó el Louvre y que fue rápidamente retirado de la venta.

Arabia Saudí pidió al Louvre y a su laboratorio de análisis, C2RMF, que utilizara sus técnicas para dirimir sobre la polémica que mantiene divididos a los historiadores del arte desde hace más de una década: ¿Pintó Da Vinci el cuadro o fue obra de su taller?

Las pruebas se realizaron en el contexto de un posible préstamo para la gran retrospectiva que preparaba la pinacoteca, en la que finalmente el 'Salvator Mundi' no estuvo presente.

'El Louvre y C2RMF llegaron a la conclusión inversa a la del documental: para ellos, el cuadro es efectivamente obra de Leonardo y solo suya', escribe el historiador Didier Rykner en la revista especializada 'La Tribune de l'Art'.