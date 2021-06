$!La mexicana Verónica Falcón se apunta a la despedida de “Ozark” en Netflix

En un mensaje de Instagram publicado este lunes, Falcón se mostró “muy agradecida” por la oportunidad de unirse al adiós de esta serie junto a sus compatriotas Alfonso Herrera y Bruno Bichir, cuyos fichajes se anunciaron el pasado noviembre.

La revista The Hollywood Reporter detalló que Falcón interpretará a Camila, la hermana del narcotraficante Omar Navarro (Felix Solís) y que es también la madre de Javi Elizonndro (Alfonso Herrera).

Tras una larguísima carrera en su país natal, Falcón se mudó unos cinco años a Estados Unidos y se ha dejado ver en series como “Queen of the South” (2016-2021), la nueva “Perry Mason”, que se estrenó el año pasado en HBO, y la muy reciente “The Falcon and the Winter Soldier” de Marvel y Disney+.