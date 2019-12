La televisión se mantuvo como el medio de mayor penetración

La televisión atravesó momentos de crisis, a pesar de que sigue siendo el medio de comunicación masivo de mayor penetración y el que domina la inversión publicitaria.

Este 2019 cierra teniendo al sector comercio con el que mayor inversión realizó en la radio, la televisión, diarios impresos, digitales y vallas con un monto, hasta junio según la empresa Nielsen de RD$6,259,240.310.00, siendo el segundo lugar para el sector servicio con RD$5,607,286,503.00. En una sólida posición se consolidó el entretenimiento con RD$1,827,580,838.0, mientras que sector gobierno y partidos políticos con un monto, hasta la fecha indicada, de RD$1,704,056,937.00.

El sector de mayor inversión sigue siendo la industria y comercio con más de seis millones de pesos invertidos en el período, seguido por el de servicios, entretenimiento y gobierno.

En lo que concierne a la televisión este año la producción extranjera predominó, a través de las telenovelas, series y películas, salvo uno que otro programa de contenido nacional que se mantuvo en una muy buena posición. Entre otros en la categoría de variedades, lograron buena audiencia El Show del Mediodía, Aquí se habla Español, Pégate y Gana con el Pachá. Los contenidos de información fueron liderados por el Grupo SIN, Grupo Telemicro y Telesistema.

Este año, por ejemplo el popular programa “Divertido con Jochy”, de Jochy Santos salió del Grupo Telemicro. Allí la gerencia del canal entendió que no le resultaba rentable y optó por colocar una programación “enlatada”, moviendo a Jochy al horario nocturno de los domingos. Sin embargo, allí permaneció muy poco tiempo debido que nunca tuvo un horario seguro. La situación provocó el enconó de Santos y su equipo y optó por irse a Color Visión, guardando el nombre de “Divertido con Jochy” para dar paso a una propuesta semanal que se llama “Es temprano todavía con Jochy”.

Si hablamos de números, el reporte de Nielsen otorgó entre los meses de enero y junio el 70% de la inversión publicitaria a la televisión.

El programa A Diario producido por Cristhian Jiménez, José Francisco Arias y Geomar García fue sacado de la programación de Digital 15, por asfixia económica como anunció Jiménez en su cuenta de la red social de Twitter.

El programa “Chévere Nights”, de Milagros Germán, regresó en un nuevo formato luego de que fuera excluido de la programación diaria de Telesistema. De ser el programa diario de mayor audiencia y consecuentemente en que mayor factura tenía, a Germán no le quedó de otra y arrancó su nueva aventura. Lo mismo sucedió con “Qué Chévere es saber”, un contenido que logró atrapar a un importante segmento de la audiencia. Retomó su emisión teniendo como líderes Irvin Alberti, Raeldo López, Enrique Quailey y Albert Mena por el canal 11.

Teleantillas que en la década de los 80’s revolucionó y apadrinó la llegada de nuevo talento a la televisión prescindió de los servicios de técnicos, productores y periodistas para comenzar un nuevo modelo de negocio, moviendo sus instalaciones al edificio que aloja a Telesistema (forma parte del Grupo de Medios Corripio) y desde allí ha comenzado una nueva etapa.

Este año la televisora Color Visión cumplió su cincuenta aniversario y con ello medio siglo de la llegada de la televisión a color a la República Dominicana, convirtiendo al país en el tercero de América Latina en disponer de esa tecnología.

Un acontecimiento que merece mención es la primera entrega de Dominicana’s Got Talent, que se emitió por Color Visión, convirtiéndose en una gran plataforma para la exposición del talento nacional.

Los canales y los programas de televisión que lideran la audiencia nacional

Al hacer una evaluación del comportamiento del negocio, Milagros Germán, Jochy Santos, Mariasela Alvarez e Iván Ruiz hablaron para Diario Libre.

“Frente a este año que empezamos a descontar, vale una reflexión para la industria de la televisión, una industria que muchos entienden en decadencia. Y si bien es cierto que algunos formatos irán lentamente desapareciendo, en el mismo orden nos vemos estrenando audiencias y nuevos contenidos. Programas locales tradicionales que han renovado sus contenidos, junto a otros tantos que han gozado de aceptación desde un inicio y que exhiben buenos niveles de producción y respuesta de la audiencia”, analizó la destacada productora y presentadora Milagros Germán.

La conductora de Chévere Nights abundó: “La aparición de formatos internacionales, magistralmente realizados y adaptados a nuestro público ha sido la nota más importante de este 2019. La franquicia española Masterchef en sus ediciones regular, celebrity y junior generaron un marcado interés y vinieron a revitalizar la industria de la TV y de la publicidad. Lo mismo sucedió con Dominicana’s Got Talent, el formato más exitoso de la TV internacional, que se readaptó muy acertadamente por sus excelentes niveles de producción y de audiencia, para la televisión dominicana. Junto a las novedades que vendrán en el 2020, y los programas establecidos que se renueven y fortalezcan, la TV se enfrenta a tiempos de renovación y crecimiento”, proclamó.

Mariasela Alvarez conduce de lunes a viernes su programa por Color Visión. Al pasar balance reconoce que esa televisora quedó muy bien. “Este fue un año de cambios en nuestra televisión, pero en la mayoría de casos, con balance positivo. El más favorecido de los canales ha sido, a mi entender, Color Vision, porque la familia de talentos ha crecido y sus programas, en sentido general también. En nuestro caso, 2019 arrojó un saldo muy positivo en audiencia y facturación, por lo que no podemos quejarnos. Eso ocurre en parte porque los anunciantes saben que las figuras locales que llevan años haciendo un buen trabajo en los medios, son los mejores aliados para promover sus marcas”, reseñó.

Para Mariasela, los vaticinios de que los días de la televisión abierta están contados por las plataformas de contenido streaming, por ahora no son una amenaza para la comunidad de los productores locales. “Y con relación al futuro de nuestra televisión local, al menos por ahora, no lo veo en peligro como algunos señalan, aunque es cierto que YouTube le ha robado audiencia pero recuerdo que eso mismo dijeron cuando llegó la TV por cable al país. Ahora puedes ver los programas en el momento y lugar que decidas, pero siguen siendo los contenidos de la televisión local por lo que ayuda a mantener su vigencia. Por ejemplo, contenidos de hace dos, cinco o hasta 20 años reciben visitas y comentarios constantemente en nuestros canales de YouTube y a nosotros nos escriben de todas partes del mundo -¿cuándo pasaba eso antes?- pero también, de los más recónditos parajes dominicanos, porque sigue siendo el medio masivo por excelencia debido a su gratuidad y a la importancia de sus contenidos. Aún así, tenemos como tarea pendiente lograr un consenso para reclamar los incentivos que tiene en muchos países, si queremos mayor calidad y variedad en los mismos”, añadió.

Para Iván Ruiz, productor y conductor del Show del Mediodía, la programación de la televisión dominicana tuvo un gran reto.

“Creo que el 2019 fue un año de retos, para la televisión abierta. Implico seguir la férrea lucha con las plataformas de streaming, sistema de cables, y un pastel de canales de tv abierta que reboza el pastel. Siento que el desafío se hace más dramático, cuando uno siente que diferente a épocas anteriores, ya los productores no cuentan con el mismo apoyo, por un asunto de esa guerra de pasteles repartidos en mil pedazos. Los presupuestos no alcanzan, la audiencia segmentada, los canales cada vez restringe más el apoyo, y los productores deben desafiar cada vez más obstáculos. Creo que se hace necesario una ley que proteja los productores locales, regular contenidos, derechos, y lograr lo obtenido en países avanzados; “derecho al Entretenimiento” o “Entertainment Law “. El 2020 llega con grandes desafíos, y pienso que los productores debemos poner énfasis en la creatividad, en la innovación, en hacer cada vez más, producciones originales, con imaginación, y contenidos que seduzcan las audiencias más exigentes. ¿Como competimos con el streaming y todos sus recursos? Haciendo contenidos creativos, que conecten emocionalmente con el teleauditorio, que se parezca a su audiencia, que toque fibras sensibles, y que este bien hecho. Si no logramos eso, los prime time seguirán dominados por los enlatados, y continuarán desapareciendo producciones criollas. Hay que avanzar, pero necesitamos que se promulgue esa fundamental ley que proteja los contenidos locales de calidad, y que preserve la tv dominicana, antes que sea más tarde”, contó.

Jochy Santos vivió los cambios. Su salida de Telemicro lo remeneó y se convirtió en un nuevo reto hacer “Es temprano todavía” que sale al aire los martes por Color Visión.

“Realmente la televisión ha tenido cambios muy significativos, son solamente por la salida de programa del aire, y entradas de otros, recortes de publicidad. La industria ha experimentad esos cambios, naturalmente no podemos perder de vista las ventanas que tenemos como competencia (streaming), pero sí puedo decir que la televisión se mantiene como un medio fuerte, poderoso. Siento lo que debemos hacer es seguir creando contenido que favorezca a nuestra audiencia”, dijo.

Santos recordó su salida del canal cinco para instalarse en el canal 9. “En nuestro caso fue impactante por la salida de Telemicro. Llegamos a Color Visión y desde allí hemos recibido un respaldo excelente del público. De eso se trata de la televisión, de renovarse para que sean atractivas para la gente. Nos sentimos agradecidos por todo el apoyo que hemos recibo con Es temprano todavía”, comentó Santos.