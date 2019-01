$!Lista de libros más vendidos en Año Nuevo

No ficción:

4.- “Tú no matarás” - Julia Navarro (Plaza & Janés)

4.- “El país que me tocó” - Enrique Santos - (Debate)

2.- “La filosofía en once frases” - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidos)

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “Where the Crawdads Sing” - Delia Owens (G.P. Putman’s Sons)

2.- “Long Road to Mercy” - David Baldacci (Grand Central Publishing)

3.- “Bird Box” - Josh Malerman (Ecco)

4.- “Target” - James Patterson (Little, Brown and Company)

No ficción:

1.- “Becoming” - Michelle Obama (Crown)

2.- “Educated” - Tara Westover (Random House)

3.- “Can’t Hurt Me” - David Goggins (Lioncrest Publishing)

4.- “Girl, Wash Your Face” - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “Leurs enfants après eux” - Nicolas Mathieu (Actes Sud)

2.- “Blake et Mortimer t.25; le testament de Williams” - Yves Sente, André Juillard (Blake et Mortimer)

3.- “Idiss” - Robert Badinter (Fayard)

4.- “Un hosanna sans fin” - Jean D’ormesson (Heloise D’ormesson)

No ficción:

1.- “Le Lambeau” - Philippe Lançon (Gallimard)

2.- “Sapiens; une brève histoire de l’humanité” - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

3.- “21 leçons pour le XXIe siècle” - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- “Sorcières; La puissance invaincue des femmes” - Mona Chollet (Zones)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- “L’amica geniale” - Elena Ferrante (Edizione E/O)

2.- “Storia del nuovo cognome. L’amica geniale vol. II” - Elena Ferrante (Edizione E/O)

3.- “Storia di chi fugge e di chi resta L’amica geniale volume terzo”, Elena Ferrante (Edizione E/O)

4.- “...che Dio perdona a tutti” - Pif (Feltrinelli)

No ficción:

1.- “Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità” - Alberto Angela (Harper Collins).

2.- “Becoming La mia storia” - Michelle Obama” (Garzanti)

3.- “La cucina di Casa mia. Le nuove ricette di Fatto in casa da Benedetta” - Benedetta Rossi (Mondadori Electa)

4.- “Grand tour d’Italia a piccoli passi” - Philippe Daverio (Rizzoli)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach (Ediciones B)

2.- “Fuego y sangre” - George R.R. Martin (Plaza y Janes)

3.- “Gravity Falls. Diario 3” - Alex Hirsch (Planeta)

4.- “Secreto Biblia” - Leopoldo Mendívil López (Grijalbo)

No ficción:

1.- “¡Sálvese quien pueda!” - Andrés Oppenheimer (Debate)

2.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Diversión y aventuras” - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)

3.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade (Planeta)

4.- “Pequeño cerdo capitalista” - Sofía Macías (Aguilar)

Fuente: Librería Sótano

PORTUGAL

Ficción:

1.- “Foi Sem Querer Que Te Quis” - Raul Minh’alma (Manuscrito Editora)

2.- “A Amante do Governador” - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

3.- “Cada Suspiro Teu” - Nicholas Sparks (Edições Asa)

4.- “Como Estrelas Cadentes” - Sveva Casati Modignani (Porto Editora).

No ficción:

1.- “Estar Vivo Aleija” - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

2.- “A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da” - Mark Manson (Desassossego)

3.- “Becoming” - Michelle Obama (Objectiva)

4.- “21 Lições para o Século XXI” - Yuval Noah Harari (Elsinore)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “The Ice Monster” - David Walliams & Tony Ross (HarperCollins)

2.- “The Tattooist of Auschwitz” - Heather Morris (Bonnier Publishing)

3.- “Diary of a Wimpy Kid 13: The Meltdown” - Jeff Kinney (Penguin)

4.- “The Women in the Window - Adam Kay (Harper Collins)

No ficción:

1.- “Becoming” - Michelle Obama (Viking)

2.- “Guinness World Records 2019 - Guinness World Records

3.- “The Veggie Lean in 15” - Joe Wicks (Pack Macmillan)

3.- “This is Going to Hurt” - Adam Kay (Picador)

4.- “The Story of Brexit” - Jason Hazeley & Joel Morris (Penguin)

Fuente: The Bookseller.