$!Lista de los libros más vendidos de la semana

ALEMANIA

Ficción:

1.- “Muttertag” - Nele Neuhaus (Ullstein)

2.- “Mittagsstunde” - Dörte Hansen (Penguin)

3.- “Der Insasse” - Sebastian Fitzek (Droemer)

4.- “Weisser Tod” - Robert Galbraith (Blanvalet)

No Ficción:

1.- “Becoming” - Michelle Obama (Goldmann)

2.- “Der Ernährungskompass”” - Bas Kast (Bertelsmann)

3.- “Kurze Antworten auf große Fragen” - Stephen Hawking (Klett-Cotta)

4.- “21 Lektionen für das 21. Jahrhundert” - Yuval Noah Harari (C.H. Beck)

Fuente: “Der Spiegel”

ARGENTINA

Ficción:

1.- “La voz ausente” - Gabriel Rolón (Emece)

2.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach (Ediciones B)

3.- “El visitante” - Stephen King (Suma de letras)

4.- “Fuego y sangre” - George R.R. Martin (Plaza & Janes)

No ficción:

1.- “Horóscopo chino 2019” - Ludovica Squirru (Kepler)

2.- “Predicciones 2019” - Jimena Latorre (Grijalbo)

3.- “Soluciones practicas” - Bernardo Stamateas (Vergara)

4.- “La filosofía en once frases” - Darío Gabriel Sztajnszrajber (Paidos)

Fuente: Yenny - El Ateneo/tematika.com

BRASIL

Ficción:

1.- “Poesia que Transforma” - Bráulio Bessa (Sextante)

2.- “Caixa de Pássaros” - Josh Malerman (Intrínseca)

3.- “Fogo & Sangue” - George R. R. Martin (Suma de Letras)

4.- “O Conto da Aia” - Margareth Atwood (Rocco)

No ficción:

1.- “Aprendizados” - Gisele Bündchen (BestSeller)

2.- “Sapiens: Uma Breve História da Humanidade” - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- “Minha História” - Michelle Obama (Objetiva)

4.- “21 Lições para o Século 21” - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- “Fuego y Sangre” - George R.R. Martin - (Penguin Random House)

2.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo - (Planeta)

3.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach - (Ediciones B)

4.- “Cómo perderlo todo” - Ricardo Silva - (Penguin Random House)

No Ficción:

1.- “Brújula para el mundo contemporáneo” - Diana Uribe - (Aguilar)

2.- “Mi vida de otra manera” - Alberto Linero - (Planeta)

3.- “El país que me tocó” - Enrique Santos - (Debate)

4.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” -Elena Favilli - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- “Sempiterno” - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa)

2.- “Serotonina” - Michel Houellebecq (Anagrama)

3.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo (Planeta)

4.- “Memorias de unan salvaje” - “Srtabebi (Planeta)

No ficción:

1.- “Vadesatu - guía de medicación parenteral para enfermería” - Enfermera saturada (C.T.O. Medicina SL)

2.- “Cómo hacer que te pasen cosas buenas” - Marian Rojas (Espasa)

3.- “1000 recetas de oro: 50 años de carrera” - Karlos Arguiñano (Planeta)

4.- “La voz de tu alma” - Lain García Calvo (Autor-editor)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “Where the Crawdads Sing” - Delia Owens (G.P. Putman’s Sons)

2.- “Bird Box” - Josh Malerman (Ecco)

3.- “The House With a Clock In Its Walls” - John Bellairs (Puffin Books)

4.- “Harry Potter and the Socerer’s Stone” - J.K. Rowling (Pottermore Publishing)

No ficción:

1.- “Becoming” - Michelle Obama (Crown)

2.- “Can’t Hurt Me” - David Goggins (Lioncrest Publishing)

3.- “Educated” - Tara Westover (Random House)

4.- “Girl, Wash Your Face” - Rachel Hollis (Thomas Nelson)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “Sérotonine” - Michel Houellebecq (Flammarion)

2.- “L’amie prodigieuse T.4; l’enfant perdue” - Elena Ferrante (Gallimard)

3.- “Leurs enfants après eux” - Nicolas Mathieu (Actes Sud)

4.- “Le saut de l’ange” - Lisa Gardner (Lgf)

No ficción:

1.- “Le lambeau” - Philippe Lançon (Gallimard)

2.- “Qu’est-ce qu’un chef?” - Pierre de Villiers (Fayard)

3.- “Sapiens; une breve histoire de l’humanité” - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- “21 leçons pour le XXIe siècle” - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- “L’amica geniale” - Elena Ferrante (Edizione E/O)

2.- “Storia del nuovo cognome. L’amica geniale vol. II” - Elena Ferrante (Edizione E/O)

3.- “Storia di chi fugge e di chi rest. L’amica geniale vol III” - Elena Ferrante (Edizione E/O)

4.- “Storia della bambina perdut. L’amica geniale vol IV” - Elena Ferrante (Edizione E/O)

No ficción:

1.- “Becoming La mia storia” - Michelle Obama” (Garzanti)

2.- “La cucina di Casa mia. Le nuove ricette di Fatto in casa da Benedetta” - Benedetta Rossi (Mondadori Electa)

3.- “Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità” - Alberto Angela (Harper Collins).Fuente: La Feltrinelli.

4.- “Freddie Mercury” - Lesley-Ann Jones (Sperling & Kupfer).

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach (Ediciones B)

2.- “Fuego y sangre” - George R.R. Martin (Plaza y Janés)

3.- “Yo, Julia” - Santiago Posteguillo (Planeta)

4.- “El principito” - Antoine de Saint Exupey (Emecé)

No ficción:

1.- “De animales a dioses. Breve historia de la humanidad” - Yuval Noah Harari (Debate)

2.- “Mi historia” - Michelle Obama (Plaza Janes)

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Diversión y aventuras” - Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta)

4.- “¡Sálvese quien pueda!” - Andrés Oppenheimer (Debate)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- “Foi Sem Querer Que Te Quis” - Raul Minh’alma (Manuscrito Editora)

2.- “O Tatuador de Auschwitz” - Heather Morris (Editorial Presença)

3.- “D. Maria I” - Isabel Stilwell (Manuscrito Editora)

4.- “O Ano da Morte de Ricardo Reis” - José Saramago (Porto Editora)

No ficción:

1.- “A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da” - Mark Manson (Desassossego)

2.- “Becoming” - Michelle Obama (Objectiva)

3.- “O Homem Mais Rico do Mundo” - Jonathan Conlin (Objectiva)

4.- “Estar Vivo Aleija” - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “Past Tense” - Lee Child (Bantam)

2.- “Normal People” - Sally Rooney (Faber)

3.- “Fire and Blood” - George RR Martin (HarperCollins)

4.- “Tombland” - CJ Sansom (Mantle

No ficción:

1.- “Becoming” - Michelle Obama (Viking)

2.- “The Story of Brexit” - Jason Hazeley & Joel Morris (M Joseph)

3.- “Brief Answers to the Big Questions” - Stephen Hawking (J Murray)

4.- “Listening to the Animals” - Noel Fitzpatrick (Trapeze)

Fuente: The Sunday Times.