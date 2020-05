$!Lo nuevo en TV: Space Force y el regreso de Sofía Vergara y JLo a la pantalla

El regreso de Sofía Vergara y Jennifer López a la televisión, el inicio de HBO Max en EE.UU., la llegada de “Space Force” a Netflix y la reunión Josh Gad y Kristen Bell en Apple TV+ son algunos de los estrenos más destacados de esta semana en televisión y “streaming”.

Lunes, 25 de mayo:

Marcia Gay Harden y David Thewlis son los protagonistas de la serie “Barkskins”. La historia, que se transmitirá en el canal de cable de National Geographic, está asentada en los tiempos en los que el sureste de Canadá era una colonia francesa y cuenta cómo la pareja llega y se adapta al asentamiento de Wobik.

Martes, 26 de mayo:

La cuarta temporada del concurso de baile “World of Dance” se estrena en NBC. El programa es producido por Jennifer López, quien es además parte del jurado, con Derek Hough y Ne-Yo.

Sofía Vergara se estrena como jueza del reality “America’s Got Talent”. La estrella colombiana se suma al concurso de talentos junto a los otros jueces: Heidi Klum, Simon Cowell y Howie Mandel.

Miércoles, 27 de mayo:

HBO MAX arranca con varios estrenos importantes y muchas estrellas, entre las que se destaca el peluche rojo favorito de la humanidad. “The Not Too Late Show With Elmo” es uno de los programas más esperados del nuevo servicio de “streaming” y representa la primera vez que los Muppets hacen algo especial para las emergentes plataformas.

“Voguing” es un término creado en la comunidad LGBTQ neoyorquina en los club nocturnos “underground” para referirse a los bailes inspirados en los movimientos de las modelos en las pasarelas. Es lo que se verá en “Legendary”, el concurso de baile de HBO Max, con jueces como Law Roach, Jameela Jamil, Leiomy Maldonado y Megan Thee Stallion.

MC Dashaun Wesley es el conductor y MikeQ el DJ.

Viernes, 29 de mayo:

Las estrellas de “Frozen” Josh Gad y Kristen Bell vuelven a unir sus talentos y sus voces en “Central Park”, una serie animada y musical de Apple TV+ sobre una familia multicultural que vive en el gran parque neoyorquino y que se enfrenta a grandes fuerzas para evitar que sea transformado en terreno para construcción de edificios de apartamentos.

Steve Carell, Lisa Kudrow, John Malkovich, Jane Lynch, Noah Emmerich y Jimmy O. Yang protagonizan también “Space Force”, una absurda parodia que parece haber tomado su nombre de la primera rama interestelar de las fuerzas armadas estadounidenses creada en 70 años.

La historia gira entorno a un general de cuatro estrellas obligado a manejar a un grupo de científicos disfuncionales.