$!Magda Florencio: “Walter Mercado era una persona muy agradable”

Magda Florencio, la veterana periodista de la crónica social, recordó con agrado al fenecido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, al que conoció en Puerto Rico e invitó a la inauguración en 2000 de la televisora Isla Visión, canal 53.

Florencio, quien dirigió el canal social, manifestó que su madre mantenía un estrecho vínculo que la progenitora de Walter Mercado, relación que establecieron durante su residencia en suelo boricua.

“Compartí con él esa noche, en el acto inaugural de Isla Visión. Posteriormente no volvió al país. Yo viví en Puerto Rico como diez años y lo conocí en el colegio en el que yo estudiaba. Luego regresamos al país y mucho años después establecí comunicación con él para invitarlo la inauguración del canal”, comentó la periodista al ser consultada por periodistas de Diario Libre.

Magna Florencio tiene viva en su memoria la reacción de Walter Mercado, quien falleció el pasado sábado a los 87 años de edad. “Y cómo yo te voy a decir que no... luego de llamar a su oficina para cotejar su agenda, se comunicó conmigo y confirmó que vendría. Cuando llegó al país lo fui a buscar al aeropuerto y me dijo que estaba bonita. Walter Mercado era una persona muy agradable que mantuvo una muy buena relación con la comunidad dominicana en Puerto Rico. Siempre fue un niño mimado que nació de una familia que no era acaudalada económicamente, pero que no pasaba trabajo”, comentó.

La experimentada cronista social expresó que cuando Walter Mercado vino a la presentación de Isla Visión, éste se encontraba en la cima de la popularidad en la televisión hispana de Estados Unidos y en Puerto Rico. “Invitó a la directora de la revista Vanidades, pero ella no pudo. Él me dijo que venía por una noche y al día siguiente se marchó. Era una persona sumamente agradable y desde ese entonces él padecía de los riñones, porque recuerdo que en la noche le pregunté porque no había cenado y me respondió que él tenía una alimentación especial porque estaba llevando un tratamiento médico”, rememoró Magda Florencio.