$!Margaret Qualley, la actriz del momento

Su primer papel en el cine llegó de la mano de la directora de cine estadounidense Gia Coppola, nieta del también director Francis Ford Coppola, pero fue el último trabajo de Quentin Tarantino hasta la fecha, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (2019), protagonizando a una de las integrantes de la familia Manson, el que le dio el empujón final a la fama y el reconocimiento.

Dos actividades que no la llenaban

Margaret Qualley ha conseguido desligarse de la estela de su madre, Andie MacDowell, y brilla por sí misma. La serie “Maid” (La asistenta )de Netflix, en el que madre e hija comparten escenas, se ha convertido en uno de los últimos éxitos de la plataforma en línea de contenidos audiovisuales.

Este drama televisivo, basado en el libro autobiográfico superventas ‘Maid’ de Stephanie Land, aborda la historia de una joven madre quien, tras escapar de una relación de maltrato, encuentra trabajo como asistenta mientras lucha por cuidar de su hija y crear un futuro mejor para las dos.

Con este trabajo, Qualley se está ganando un espacio propio en el mundo de la interpretación, pero su actividad como actriz no el camino profesional o artístico con el que ella soñaba de niña.

“Durante mucho tiempo creí que iba a bailar profesionalmente. No pensé que iba a actuar”, dijo a Interview Magazine este año.

Cuando Qualley era pequeña, su familia se mudó del estado de Montana, donde Margaret nació, a Carolina del Norte, y en esa nueva etapa ella y su hermana Rainey comenzaron a tomar clases de ballet.

A los 14 años, continuó con su preparación en la disciplina de la danza clásica en la University of North Carolina School of the Arts. A los 16 años se mudó a Nueva York para formar parte del American Ballet Theatre.