$!'Maya and the Three' aporta héroes latinos al imaginario audiovisual

Ciudad de México. La nueva serie animada de fantasía 'Maya and the Three' es, según su creador, el mexicano Jorge R. Gutiérrez, una posibilidad de mostrar no solo las culturas mesoamericanas, sino héroes latinos de los que poco se ha hablado en la historia y ámbito audiovisual.

'Cuando de niño no ves héroes que se parecen a ti en la pantalla dices: 'tal vez gente como yo no puede ser uno de ellos'. Y si yo veo a todos los héroes europeos o japoneses, pienso 'yo no valgo la pena'. Tratar de representar es importantísimo y más para los niños', contestó a Efe Gutiérrez este jueves en conferencia virtual con medios mexicanos.

Gutiérrez no pudo olvidar nunca la decepción infantil que sintió al salir del cine después de ver una película de 'Star Wars' y no encontrar a ningún mexicano en ella.

'Mi papá cuenta que yo estaba muy emocionado de verla y de regreso del cine salí súper triste y me preguntó si no me había gustado y yo dije que era la mejor película del universo, pero que no había mexicanos', apuntó el director.

Y 'como buen papá mexicano', recordó Gutiérrez con humor, su padre le dijo: 'Chewbacca es mexicano'.

En tan solo tres años, el director de 'El libro de la vida' (2014), creó un universo que considera está a la altura de la historia de 'El señor de los anillos' de J.R.R. Tolkien, al haber mezclado de la cosmovisión de culturas mesoamericanas tales como la azteca, la inca o la maya.

'Hay toda una mezcolanza, Maya es como un burrito de esos enormes de Tijuana y trajimos a un chef de sushi que lo cortó en nueve cachitos (episodios) y esa es la presentación', dijo entre risas sobre la serie que llegará a las pantallas el 22 de octubre por Netflix.

Fue también en la infancia que Gutiérrez encontró una fascinación especial por su propia cultura después de haber quedado anonadado de conocer la historia de México a través del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México en una visita escolar.

El entonces niño Jorge, que ya era fanático de historias de guerreros, brujas y dragones, se encontró con que en su propio país también existieron historias fantásticas particulares.

La miniserie recorrerá las aventuras de Maya, una princesa guerrera que tendrá que salvar a la humanidad para cumplir una antigua profecía.

Inspirado en la fuerza femenina de su madre, esposa y hermana y en la plástica de los muralistas mexicanos, tales como Diego Rivera y José Clemente Orozco, Gutiérrez trabajó con su esposa y habitual colaboradora, Sandra Equihua, la primera mujer ganadora al premio Emmy por diseño de personajes para 'El Tigre: The Adventures of Manny Rivera' (2007).

'Ella se enfoca en las mujeres y yo en los personajes hombres', asegura el director, quien tuvo que convencer a Sandra de dar voz a la reina de la historia.

Además de él y su esposa, las voces que darán vida a sus elaborados personajes fueron fundamentales a la hora de crear la historia, y logró el amplio elenco, en inglés y en español, que lo compone.

Actores y actrices de la talla de Diego Luna, Gael García, Joaquín Cosío, Zoe Saldaña, Sandra Echeverría, quien interpreta a Maya en la versión en español, entre muchos otros, fueron quienes prestaron sus voces para el proyecto.

Además, Jorge prometió presentar una historia emotiva y apta para todas las edades.

Y para los cinéfilos, les adelantó que encontrarán amplias referencias de sus cineastas favoritos.