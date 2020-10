$!Nace Rachel, la hija de Yelitza Lora

La comunicadora Yelitza Lora se estrenó como madre por segunda vez.

Lora compartió una imagen junto a su pareja y la bebé recién nacida a la que nombraron Rachel. “Dios nos ama mucho...La dueña de nuestros corazones está aquí. Say hi to Baby RACHEL!! ¡Gracias señor! #BabyRachel”, escribió.

Lora, que es madre de un adolescente de 13 años nombrado Alan Corporán, dio a luz en Nueva Jersey, Estados Unidos y duró 36 horas en proceso de parto, según dejó ver en sus redes sociales.

En julio de este año la también actriz celebró su cumpleaños en Boca Marina junto a su pareja, Tomás Escaño, y su hijo Alan y allí reveló que estaba embarazada. “My Family. Parece que somos 3, pero en el bizcocho si estamos los 4”, escribió la rubia de 35 años que ha estado fuera de la televisión.

Su hijo también deseaba un hermanito o hermanita, según dio a conocer en sus redes sociales.

“Solo Dios sabe lo mucho que lo había pedido”, dijo Alan Corporán Lora, el hijo de Yelitza, en julio pasado.