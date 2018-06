Netflix planea una película sobre Eurovisión con Will Ferrell

LOS ANGELES. La plataforma digital Netflix planea una comedia sobre Eurovisión con el actor Will Ferrell como protagonista, informó hoy el medio especializado Deadline. Ferrell es un gran seguidor de este festival musical en el que todos los años se miden cantantes de cada país europeo junto a los de otras naciones, como Australia o Israel.

En la última edición, que se celebró en mayo en Lisboa, el actor acudió como espectador y se hizo una fotografía junto a Benjamin Ingrosso, que era el candidato de Suecia en esta competición.

En una entrevista con el periódico francés 20 Minutes en mayo, Ferrell dijo que Eurovisión es “verdaderamente interesante”, ya que es un concurso “a menudo excéntrico y original”.

Bajo el título “Eurovision”, esta película contará con un guión escrito por Ferrell, que también será productor, junto a Andrew Steele.

Ferrell comenzó su trayectoria profesional en el célebre programa televisivo de comedia “Saturday Night Live”.

Posteriormente dio el salto al cine con películas como “Austin Powers: The Spy Who Shagged Me” (1999), “Zoolander” (2001), “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” (2004) o “Stranger Than Fiction” (2006).