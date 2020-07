$!Opciones para disfrutar con seguridad

Ya sea por tu familia, amigos o por tú propia salud, debes cuidarte del COVID-19, pero también debes cuidar de tu estado de ánimo, pues esto hará que tu sistema inmunológico funcione en estado óptimo y hará la rutina más llevadera. Aquí algunos consejos para recuperar el buen humor y soltar el estrés sin peligro. Recuerda que a la hora de salir de tu casa la mascarilla no se puede quedar.

Seguramente estás cansado de escuchar sobre la pandemia. Con tanto estrés es normal que las personas se sientan frustradas y quieran encontrar un escape a las tenciones que los mantienen con los nervios de punta, pero eso no significa que dejar de cuidarse es una opción.

Mirar el mar

Sabemos que salir no es lo más recomendado en este momento, pero si lo haces con las medidas correctas de distanciamiento no correrás peligro al aire libre. Expertos en el manejo de la ansiedad recomiendan mirar el mal buscando el infinito y allí dejar depositados tus problemas. Ojo, no estamos hablando de un bonche en la playa, se trata de una salida para conectar con la naturaleza. Puedes ajustar tu respiración al sonido del mar y sentir cómo la presión y la ansiedad van abandonando tu cuerpo, pues nada relaja más que unos minutos frente al mar.