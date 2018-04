Pérez Reverte entra en las listas de más vendidos con su nueva novela

MADRID. El escritor Arturo Pérez Reverte entró esta semana en la lista de los libros más vendidos en España con su nueva novela “Los perros duros no bailan”, una novela policíaca protagonizada por canes, que es una metáfora de la vida de los humanos.

El cine se hace también un hueco en las listas de libros más vendidos con novelas que han inspirado películas, como en Estados Unidos con “Ready Player One” de Ernesto Cline, llevada al cine por Steven Spielberg o en Italia, con “Chiamami col tuo nome” de Andre Aciman en la que se basa la cinta ganadora de un Óscar “Call Me by Your Name”.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Freedom. Die Schmahamas-Verschworung - Kern y Klaas Paluten (Community Editions)

2.- Strafe -Ferdinand von Schirach (Luchterhand) 3.- Mein Herz in zwei Welten - Jojo Moyes (Wunderlich) 4.- Die Geschichte des Wassers - Maja Lunde (btb) No ficción:

1.- Die Skandal der Skandale -Manfred Lutz (Herder) 2.- Feuer und Zorn -Michael Zorn (Rowohlt) 3.- Der Ernährungkompass -Bas Kast (C.Bertelsmann) 4.- Die Schulz-Storie - Markus Feldkirchen (DVA) Fuente: “Der Spiegel”

ARGENTINA

Ficción:

1.- “La Herida” - Jorge Fernández Díaz (Planeta) 2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende (Sudamericana) 3.- “El Puñal” - Jorge Fernandez Diaz (Planeta) 4.- “Origen” - Dan Brown (Planeta) No ficción:

1.- “La dieta del metabolismo acelerado”, de Haylie Pomroy (Grijalbo)

2.- “De animales a dioses”, de Yuval Noah Harari (Debate).

3.- “Emoción y sentimientos”, de Daniel López Rosetti (Planeta) 4.- “¿Por qué?”, de Jose Natanson (Siglo XXI Editores) Fuente: Yenny-El Ateneo/tematika.com BRASIL

Ficción:

1.- “Outros Jeitos de Usar a Boca” - Rupi Kaur (Planeta) 3.- “Ainda Sou Eu” - Jojo Moyes (Intrínseca) 4.- “Textos Cruéis Demais Para Serem Lidos Rapidamente” - TCD (Globo)

4.- “O que o sol faz com as flores” - Rupi Kaur (Planeta do Brasil)

No ficción:

1.- “Sapiens - Uma Breve História da Humanidade” - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- “Uma Breve História do Tempo” - Stephen Hawking (Intrínseca) 3.- “Como os Animais Salvaram Minha Vida” - Luisa Mell (Globo) 4.- “Homo Deus” - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras) Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland (Planeta) 2.- “Origen” - Dan Brown - (Planeta) 3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins - (Planeta) 4.- “La perra” - Pilar Quintana - (Penguin Random) No ficción:

1.- “Cuentos de buenas noches 2 para niñas rebeldes” - Elena Favilli - (Planeta)

2.- “Historia mínima de Colombia” - Jorge Melo - (Océano de Colombia)

3.- “La llamada de la tribu” - Mario Vargas Llosa - (Penguin Random House)

4.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- “Fuimos canciones (Canciones y recuerdos 1)” - Elisabet Benavent (Suma)

2.- “Ahora que ya bailas” - Miguel Gane (Aguilar) 3.- “Los perros duros no bailan” - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

4.- “Defreds en estado puro” - Defreds José A. Gómez Iglesias (Nueve tu lengua)

No ficción:

1.- “Maestros de la costura” - VV.AA. (Temas de Hoy) 2.- “Memoria del comunismo” - Federico Jiménez Losantos (La esfera de los libros)

3.- “Morder la manzana: La revolución será feminista o no será” Leticia Dolera (Planeta)

4.- “Nada es tan terrible: La filosofía de los más fuertes y felices” - Rafael Santandreu (Grijalbo) Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- “A Day in the Life of Marlon Bundo” - Jil Twiss, Marlon Bundo y Eg Keller (Chronicle)

2.- “Ready Player One” - Ernesto Cline (Broadway) 3.- “Say You’re Sorry” - Melinda Leigh (Montlake) 4.- “The Great Alone” - Kristin Hannah (St. Martin’s Press) No ficción:

1.- “12 Rules for Life” - Jordan B. Peterson (Random House) 2.- “Dear Madam President” - Jennifer Palmieri (Grand Central) 3.- “The Subtle Art of Not Giving a F¿ck” - JMark Manson (HarperOne)

4.- “Tiger Woods” - Armen Keteyian y Jeff Benedict (Simon & Schuster)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- “La disparition de Stéphanie Mailer” - Joël Dicker (Fallois) 2.- “Un appartement à Paris” - Guillaume Musso (Pocket) 3.- “Minute, papillon!” - Aurélie Valognes (Lgf) 4.- “À la lumière du petit matin” - Agnès Martin-lugand (Michel Lafon)

No ficción:

1.- “PSG; révélations d’une révolution” - Collectif (Amphora) 2.- “Une breve histoire du temps; du big bang aux trous noirs” Stephen Hawking (Flammarion)

3.- “Petits plats du soir avec thermomix” - Noémie Andren (Larousse)

4.- “Le dictionnaire de ma vie” - Éric Dupond-moretti (Kero).

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- “Mio caro serial killer!”, Alicia Giménez Bartlett (Sellerio) 2.- “Chiamami col tuo nome”, Andre Aciman (Guanda) 3.- “La scatola dei bottoni di Gwendy”, Stephen King, Richard Chizmar (Sperling & Kupfer)

4.- “Un ragazzo normale”, Lorenzo Marone (Feltrinelli) No Ficción:

1.- “Storie della buonanotte per bambine ribelli 2” Elena Favilli (Mondadori)

2. “Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente”, Franco Berrino, Daniel Lumera, David Mariani (Mondadori)

3.- “Storie della buonanotte per bambine ribelli 1” Elena Favilli (Mondadori)

4. “Storia della mia ansia”, Daria Bignardi (Mondadori) Fuente: Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- “Persona normal: Una grandiosa e increíble aventura para ser todo...excepto normal” - Benito Taibo (Booket) 2.- “Y colorín colorado este cuento aún no se a acabado: La vida no se acaba...hasta que se acaba” - Odin Dupeyron (Diana) 3.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo - (Editorial RM) 4.- “Amor a cuatro estaciones” - Nacarid Portal Arraez (Ediciones Deja Vu)

No ficción:

1.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli (Planeta)

2.- “La estafa maestra” - Manuel Ureste Cava, Miriam Castillo Moya y Nayeli Roldán Sánchez (Temas de Hoy) 3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2” - Elena Favilli (Planeta)

4.- “La magia del orden: Herramientas para ordenar tu casa... y tu vida” - Marie Kondo (Debolsillo) Fuente: Librerías Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- “Ensina-me a voar sobre os telhados” - João Tordo (Companhia das Letras)

2.- “Liçao de tango” - Sveva Casati Modignani (Porto Editora) 3.- “O ano da morte de Ricardo Reis” - José Saramago (Porto Editora)

4.- “O tatuador de Aschwitz” - Heather Morris (Editorial Presença)

No ficción:

1.- “A arte subtil de saber dizer que se foda” - Mark Manson (Desassossego)

2.- “Portugal - A Primeira Nação Templária” - Freddy Silva (Alma dos Livros)

3.- “Deus é jovem” - Papa Francisco (Editorial Planeta) 4.- “Fogo e fúria” - Michael Wolff (Actual Editora) Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- “Let Me Lie” - Clare Mackintosh (Sphere) 2.- “The Rising Sea” - Clive Cussler & Graham Brown (M Joseph) 3.- “NYPD Red 5” - James Patterson (Century) 4.- “Still Me” - Jojo Moyes (M Joseph) No ficción:

1.- “Rebel Prince” - Tom Bower (Wm Collins) 2.- “12 Rules for Life” - Jordan B Peterson (Allen Lane) 3.- “The Secret Barrister” - The Secret Barrister (Macmillan) 4.- “The Wood” - John Lewis-Stempel (Doubleday) Fuente: The Sunday Times. EFE