$!Presentadora mexicana Galilea Montijo revela que otra vez tiene COVID-19

La actriz y presentadora de televisión Galilea Montijo, conductora del programa Hoy, reveló que nuevamente dio positivo al coronavirus.

En un mensaje vía Zoom y transmitido en el referido programa, Galilea aseguró que al igual que ella, su hijo también dio positivo. Contó cuáles son sus síntomas y explicó cómo se dio cuenta de que se había contagiado por segunda ocasión.

“Me hice la prueba rápida y salí positiva, le hablé de inmediato a la productora –de Hoy–. Mi responsabilidad y la de cualquiera es estar en casa, ya cuando llegan los resultados pues que sí, otra vez di positivo”, dijo Montijo.

La figura de Televisa refirió que se sintió sorprendida tras volver a estar contagiada por el COVID-19, pues se cuidaba bien para evitar la enfermedad.

“No me ha dado esta parte de que te falte el aire. No tengo idea –de cuándo se contagió– porque literal me empecé a sentir mal en la madrugada. Me dio vómito, como náuseas, me levanté muy temprano, pensando que me había caído algo mal que comí el domingo. Y ese dolor de cuerpo que dije, hice demasiado ejercicio. Esta enfermedad es tan extraña que la verdad no sé si voy entrando o voy saliendo. Espero y le pido a Dios que esté saliendo”, agregó Galilea Montijo.

Fue en noviembre pasado cuando la conductora informó que fue contagiada con COVID-19 y semanas después presentó algunas secuelas derivadas de la enfermedad que ya había superado.